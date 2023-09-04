Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

В понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом он сообщил в Facebook.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", - написал Резников.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Алексей Резников - скандалы в Минобороны

Действующий глава Минобороны за 2023 год успел попасть сразу в несколько коррупционных скандалов. Сначала журналисты выяснили, что ведомство закупает по завышенным ценам продукты питания для военных. Эти новости запомнились обществу "яйцами по 17 грн за штуку".

Сначала Резников оправдывал своих коллег, очевидно причастных к отмыванию бюджетных денег, но впоследствии признал ошибки и провел кадровые изменения. Расследование схемы все еще продолжается, некоторым участникам объявили подозрения.

Тогда также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался в должности.

Впоследствии журналисты заявили, что якобы Минобороны закупило по завышенным ценам куртки для военных. Резников отвергает обвинения в сторону ведомства и даже был готов заключить пари с журналистом и нардепом. Однако последние отказались. Железняк заметил, что к моменту заявления о паре Резников уже знал о своей отставке.