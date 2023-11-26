В Украине представили национальный корпус крымскотатарского языка: зачем это нужно

В Украине представили национальный корпус крымскотатарского языка, являющийся электронной коллекцией текстов с широкими возможностями исследования языка как базы данных. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что работа над проектом длилась год и объединила около 30 участников в разных уголках Украины и мира. За это время было проанализировано более 900 материалов, среди которых художественная и научная литература, периодические издания.

Зачем создавать корпус крымскотатарского языка

Корпус является комплексным инструментом исследования языка, а также фундаментом для внедрения крымскотатарского в операционных системах, онлайн-переводчиках, программах проверки правописания.

Как указывают в Минреинтеграции, это практический инструмент для лингвистов, студентов, а также разработчиков, создающих системы и проекты с использованием крымскотатарского языка.

"На сегодняшний день, по оценкам исследователей, родным языком владеют лишь 20-25% крымских татар, проживающих на территории Украины. Для качественного изменения этой ситуации необходимы системные решения. Одним из них является лингвистический корпус", - говорят в ведомстве.

Проект реализован общественной организацией QIRI'M Young при поддержке программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), выполняемой благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа" и финансируемой Швейцарией; представительства президента Украины в АР Крым, Минреинтеграции и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, что латинский крымскотатарский алфавит в Украине был официально утвержден постановлением Кабмина от 22 сентября 2021 года. Он состоит из 31 буквы, из которых семь содержат диакритические знаки, и идентичен одобренному к использованию в Крыму Верховным Советом автономии еще в 1997 году.

Создана группа по разработке крымскотатарского правописания

Ранее же на этой неделе в МинВОТ сообщили о проведении под сопредседателем руководительницы ведомства Ирины Верещук очередного заседания Национальной комиссии по крымскотатарскому языку.

На нем было обсуждено состояние реализации проекта правописания на латинице. В частности, представитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести сообщил о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой такого правописания. В ее состав вошли языковеды, а также представители научного сообщества от крымскотатарского народа.

"Для защиты и популяризации крымскотатарского языка внедрение нового правописания – крайне необходимое решение. Ведь использование латинского алфавита облегчит изучение языка как этническими крымскими татарами, так и всеми желающими", – отметила Верещук.

Напомним, что согласно распоряжению Кабинета министров от 28 июля этого года, проект правописания крымскотатарского языка на латинице должен быть разработан до 30 сентября 2024 года. Ответственными за разработку правописания определены ГЭСС и Минобразования.

Будет создан знак отличия за развитие крымскотатарского

Также в профильном министерстве сообщили о планах основать знак отличия за особый вклад в развитие крымскотатарского языка. Он является одним из этапов плана реализации стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, поскольку этот язык отнесен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) к перечню языков, нуждающихся в защите.

Разработка нормативно-правового акта об утверждении знака была обсуждена на том же заседании нацкомиссии. Его участники сообщили о подготовке конкурсов, где будет выбран лучший рисунок-эскиз госнаграды. Организация и проведение конкурса возложена на ГЭСС. Решение же в дальнейшем должен принять президент.

Отмечается, что награда призвана поощрять граждан популяризировать крымскотатарский язык среди молодежи, поднимать его престиж: таким образом государство будет отмечать усилия ученых, представителей общественного сектора, активно приобщающихся к развитию языка одного из коренных народов Украины.

Сколько в Украине крымскотатароязычных

Отметим, что по данным единой переписи населения Украины, проведенной в декабре 2001 года, в Украине числилось 231,4 тысячи человек с родным крымскотатарским языком, из которых 230,2 тысячи — на Крымском полуострове, а еще 1,1 тысячи — в Геническом районе Херсонской области и Мелитопольском районе Запорожской области.

По данным "переписи населения в Крымском федеральном округе", проведенной российской оккупационной администрацией в сентябре 2014 года, "крымскотатарский" назвали родным в Крыму 173,1 тысячи человек, "татарский" - 81,9 тысячи человек.

Новая перепись, проведенная в Крыму оккупационной администрацией одновременно с переписью в России в октябре 2021 года, показала, что на всей этой территории родным крымскотатарский язык назвали 149,8 тысячи человек, из которых 134 тысячи заявили о его использовании в повседневной жизни.

В частности, на территории Крымского полуострова родным крымскотатарским назвали лишь 148,6 тысячи человек, из которых 133,1 тысячи используют его в быту. При этом количество людей в Крыму с родным "татарским" упало вдвое до 39,5 тысячи, а тех, кто использует последний в быту, - до 32,1 тысячи.

Признание ЮНЕСКО крымскотатарского как языка России, а не Украины

ЮНЕСКО признает крымскотатарский язык как находящийся под значительной угрозой исчезновения. Однако при этом на странице на своем сайте, посвященном этому языку, организация указывает, что крымскотатарский используется в Болгарии, Молдове, Литве, России и Турции. Украину ЮНЕСКО ареалом крымскотатарского языка не считает, поскольку признает оккупированные Россией территории Украины частью России.

В частности, организация указывает "Республику Крым" как регион РФ, а численность крымскотатароязычных в РФ вместе с Крымом, по данным самой РФ, – как их численность именно в РФ. Более того, неуказанием крымскотатарского как языка Украины ЮНЕСКО де-факто признает и провозглашенную год назад юрисдикцию РФ и над Херсонской и Запорожской областями (по крайней мере, их оккупированными частями).

В самой же России значительного количества носителей крымскотатарского нет, хотя представители народа в качестве небольшого меньшинства живут в нескольких населенных пунктах соседнего с Крымом Краснодарского края (в общей сложности 1,9 тысячи человек на весь регион).

В РФ крымскотатарский язык, который по "конституции Республики Крым" имеет статус государственного, формально используется на кириллическом алфавите, однако фактически сами носители с 1997 года, как указано выше, параллельно использовали обе системы.

Источник фото: ua.depositphotos.com