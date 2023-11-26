В Україні презентували національний корпус кримськотатарської мови: навіщо це потрібно

В Україні презентували національний корпус кримськотатарської мови, що є електронною колекцією текстів з широкими можливостями дослідження мови як бази даних. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що робота над проєктом тривала рік й об’єднала близько 30 учасників у різних куточках України та світу. За цей час було проаналізовано понад 900 матеріалів, серед яких художня і наукова література, періодичні видання тощо.

Навіщо створювати корпус кримськотатарської мови

Корпус є комплексним інструментом дослідження мови, а також фундаментом для впровадження кримськотатарської в операційних системах, онлайн-перекладачах, програмах перевірки правопису.

Як вказують у Мінреінтеграції, це практичний інструмент для лінгвістів, студентів, а також розробників, які створюватимуть системи та проєкти з використанням кримськотатарської мови.

"На сьогодні, за оцінками дослідників, рідною мовою володіють лише 20-25% кримських татар, які проживають на території України. Для якісної зміни цієї ситуації необхідні системні рішення. Одним із них є лінгвістичний корпус", - кажуть у відомстві.

Проєкт реалізовано громадською організацією QIRI'M Young за підтримки програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що виконується благодійною організацією "Фонд Східна Європа" та фінансується Швейцарією; представництва президента України в АР Крим, Мінреінтеграції та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що латинський кримськотатарський алфавіт в Україні було офіційно затверджено постановою Кабміну від 22 вересня 2021 року. Він складається з 31 літери, з яких сім містять діакритичні знаки, і є ідентичним схваленому до використання в Криму Верховною Радою автономії ще в 1997 році.

Створено групу з розробки кримськотатарського правопису

Раніше ж цього тижня в МінТОТ повідомили про проведення під співголовуванням очільниці відомства Ірини Верещук чергвого засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови.

На ньому було обговорено стан реалізації проєкту правопису на латиниці. Зокрема, представник Державної служби з етнополітики та свободи совісті повідомив про створення робочої групи, яка займатиметься розробленням такого правопису. До її складу увійшли мовознавці, а також представники наукової спільноти від кримськотатарського народу.

"Для захисту та популяризації кримськотатарської мови впровадження нового правопису – вкрай необхідне рішення. Адже використання латинського алфавіту полегшить вивчення мови як етнічними кримськими татарами, так і всіма охочими", – зазначила Верещук.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 28 липня цього року, проєкт правопису кримськотатарської мови на латиниці має бути розроблений до 30 вересня 2024 року. Відповідальними за розроблення правопису визначено ДЕСС та Міносвіти.

Буде створено відзнаку за розвиток кримськотатарської

Також у профільному міністерстві повідомили про плани започаткувати відзнаку за особливий внесок у розвиток кримськотатарської мови. Така відзнака є одним з етапів плану реалізації стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, оскільки ця мов віднесена Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) до переліку мов, що потребують захисту.

Розроблення нормативно-правового акта щодо започаткування відзнаки було обговорено на тому ж засіданні нацкомісії. Його учасники повідомили про підготовку конкурсів, де буде обрано найкращий малюнок-ескіз державної відзнаки. Організацію та проведення конкурсу покладено на ДЕСС. Рішення про започаткування відзнаки в подальшому має прийняти президент.

Зазначаєтьсч, що нагорода покликана заохочувати громадян популяризувати кримськотатарську мову серед молоді, підіймати її престиж: таким чином держава відзначатиме зусилля вчених, представників громадського сектору, які активно долучаються до розвитку мови одного з корінних народів України.

Скільки в Україні кримськотатаромовних

Зазначимо, що за даними єдиного перепису населення України, проведеного у грудні 2001 року, в Україні значилося 231,4 тисячі осіб з рідною кримськотатарською мовою, з яких 230,2 тисячі — на Кримському півострові, а ще 1,1 тисячі - в Генічеському районі Херсонської області та Мелітопольському районі Запорізької області.

За даними "перепису населення в Кримському федеральному окрузі", проведеного російською окупаційною адміністрацією у вересні 2014 року, "кримськотатарську" назвали рідною в Криму 173,1 тисячі осіб, "татарську" - 81,9 тисячі осіб.

Новий перепис, проведений в Криму окупаційною адміністрацією одночасно з переписом у Росії в жовтні 2021 року, показав, що на всій цій території рідною кримськотатарську мову назвали 149,8 тисячі людей, з яких 134 тисячі заявили про її використання в повсякденному житті.

Зокрема, на території Кримського півострова рідною кримськотатарську назвали лише 148,6 тисячі людей, з яких 133,1 тисячі використовують її в побуті. При цьому кількість осіб у Криму із рідною "татарською" впала вдвічі до 39,5 тисячі, а тих, хто використовує останню в побуті, - до 32,1 тисячі.

Визнання ЮНЕСКО кримськотатарської як мови Росії, а не України

ЮНЕСКО визнає кримськотатарську мову як таку, що знаходиться під значною загрозою зникнення. Однак при цьому на сторінці на своєму сайті, присвяченій цій мові, організація вказує, що кримськотатарська використовуюється в Болгарії, Молдові, Литві, Росії та Туреччині. Україну ЮНЕСКО ареалом кримськотатарської мови не вважає, оскільки визнає окуповані Росією території України частиною частиною Росії.

Зокрема, організація вказує "Республіку Крим" як регіон РФ, а чисельність кримськотатаромовних у РФ разом з Кримом, за даними самої РФ, - як їхню чисельність саме в РФ. Більш того, невказанням кримськотатарської як мови України ЮНЕСКО де-факто визнає проголошену рік тому юрисдикцію РФ і над Херсонською та Запорізькою областями (принаймні їх окупованими частинами).

В самій же Росії значної кількості носіїв кримськотатарської немає, хоча представники народу в якості невеликої меншини живуть у декількох населених пунктах сусіднього з Кримом Краснодарського краю (загалом 1,9 тисячі осіб на весь регіон).

В РФ кримськотатарська мова, що за "конституцією Республіці Крим" має статус державної, формально використовується на кириличній абетці, проте фактично самі носії з 1997, як вище зазначено, року паралельно використовували обидві системи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com