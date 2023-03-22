Для TikTok наступил решающий момент – гендиректор

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу заявляет, что компания находится в "решающем моменте" из-за того, что некоторые законодатели США стремятся запретить соцсеть из-за беспокойства национальной безопасностью.

Об этом сообщает Reuters.

Шоу Зи Чу вскоре даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле. По его словам, в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны.

"Некоторые политики начали говорить о запрете TikTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов", – отметил гендиректор компании.

Он также попросил пользователей TikTok оставлять комментарии о том, что они хотят, чтобы чиновники США знали, что им нравится в TikTok.

Кроме того, гендиректор уверяет, что компания никогда не предоставляла и никогда не будет делиться данными пользователей США с правительством Китая на фоне растущих проблем национальной безопасности США.

"TikTok никогда не передавал и не получал запросы на передачу данных американских пользователей китайскому правительству. TikTok также не удовлетворил бы такой запрос, если бы он когда-либо поступил", - подчеркнул он и добавил, что материнская компания TikTok ByteDance не принадлежит и не контролируется никаким правительством или государственной организацией.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.

Отметим, в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США .

В настоящее время Великобритания заявила, что планирует запретить TikTok на правительственных устройствах. См. также Новая Зеландия заявила, что запретит TikTok на государственных устройствах из-за проблем кибербезопасности. Кроме того, нидерландским государственным служащим в скором времени больше не будет позволено использовать TikTok на своих рабочих телефонах.