Для TikTok настав вирішальний момент - гендиректор

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу заявляє, що компанія перебуває у "вирішальному моменті" через те, що деякі законодавці США прагнуть заборонити соцмережу через занепокоєння національною безпекою.

Про це повідомляє Reuters.

Шоу Зі Чу незабаром дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики та торгівлі. За його словами, у додатку понад 150 мільйонів активних користувачів із США, що становить близько половини населення країни.

"Деякі політики почали говорити про заборону TikTok. Тепер це може забрати TikTok у всіх 150 мільйонів", - зазначив гендиректор компанії.

Він також попросив користувачів TikTok залишати коментарі про те, що вони хочуть, щоб законодавці США знали про те, що їм подобається в TikTok.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.

Зазначимо, останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Наразі Велика Британія заявила, що планує заборонити TikTok на урядових пристроях. Також Нова Зеландія заявила, що заборонить TikTok на державних пристроях через проблеми кібербезпеки. Крім того, нідерландським державним службовцям незабаром більше не буде дозволено використовувати TikTok на своїх робочих телефонах.