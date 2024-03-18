"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут Прага — Чоп

"Укрзализныця" в сотрудничестве с чешским RegioJet запускает новый международный маршрут, соединяющий столицу Чехии с пограничным украинским городом Чоп, который является важным железнодорожным хабом в сообщении Украины и ЕС.

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Об этом сообщают прессслужбы "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры Украины.

Первый рейс отправится из Праги уже 27 марта.

"Чтобы жители соседних регионов смогли легче добраться до Чопа, "Укрзализныця" обеспечит стыковочные маршруты и назначит специальный пересадочный поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород", - отмечают в Мининфраструктуры.

"Мы продолжаем работать над расширением международных маршрутов и вместе с партнерами запускаем новый поезд в Прагу. Это еще один рейс в международный аэропорт, значительно расширяющий логистические возможности и удобства для наших пассажиров", - отметил глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Ночной поезд Прага — Чоп будет отправляться из Праги в 21:52, из Кошице (Словакия) в 06:38 утра и будет прибывать в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа в 17:35, из Кошице в 21:37, прибытие в Прагу в 05:46 на следующие сутки.

Также сообщается, что в поезде предусмотрены вагоны с сидячими местами, а также спальные места. На борту поезда доступен бесплатный Wi-Fi. Стоимость билетов зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн. за сидячее место или 1700 грн. за спальное место. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика https://regiojet.ua.

Пересадочный поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30, следовать через Ивано-Франковск, Стрый, Мукачево, Чоп, а прибывать в Ужгород в 17:20. В обратном направлении отправление из Ужгорода в 11:05. Билеты на этот поезд в скором времени будут доступны в приложении и чат-ботах "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Новый пражский рейс дополнит уже популярный пересадочный маршрут из Чехии через польскую станцию Перемышль. Детали обо всех стыковках собраны на сайте: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Отметим, что в сентябре 2023 года глава правления УЗ сообщал, что рейсы Чоп – Прага будут запущены примерно с ноября того же года, однако этого так и не произошло. Помимо этого проекта с RegioJet, "Укрзализныця" имеет еще один – Перемышль – Берлин – Ганновер.

Напомним, с 10 декабря 2023 года УЗ запустила новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена - Чоп - Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Также сообщалось, что для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дія". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія.Подпись.

Добавим, что с 18 марта "Укрзализныця" начинает продажу билетов в Австрию в онлайн-режиме с верификацией аккаунта через Дія.Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.

Фото: ua.depositphotos.com