"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Прага — Чоп

"Укрзалізниця" у співпраці з чеським RegioJet запускає новий міжнародний маршрут, що поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, яке є важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС.

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Про це повідомляють пресслужби "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що перший рейс вирушить з Праги вже 27 березня.

"Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися Чопа, "Укрзалізниця" забезпечить стикувальні маршрути та призначить спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород", - зазначають в Мінінфраструктури.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням міжнародних маршрутів та разом з партнерами запускаємо новий поїзд до Праги. Це ще один рейс до міжнародного аеропорту, який значно розширює логістичні можливості та зручності для наших пасажирів", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице (Словаччина) — о 06:38 ранку, та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

Також повідомляється, що в поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні місця. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi. Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати квитки можна на сайті перевізника https://regiojet.ua.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ, Стрий, Мукачево, Чоп, а прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Новий празький рейс доповнить вже популярний пересадковий маршрут з Чехії через польську станцію Перемишль. Деталі про всі стиковки зібрані на сайті: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Зауважимо, у вересні 2023 року голова правління УЗ повідомляв, що рейси Чоп – Прага будуть запущені приблизно з листопада того ж року, однак цього так і не сталося. Крім цього проєкту з RegioJet, "Укрзалізниця" має ще один - Перемишль - Берлін – Ганновер.

Нагадаємо, з 10 грудня 2023 року УЗ запустила новий прямий потяг №143/146 маршрутом Відень - Чоп – Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Також повідомлялося, що задля боротьби з перекупниками квитків застосунок "Укрзалізниці" інтегрували з "Дією". Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

Додамо, що з 18 березня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків до Австрії в онлайн-режимі з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.

Фото: ua.depositphotos.com