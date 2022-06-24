На півночі Волині ввели заборону на відвідування лісів

В північній частині Волинської області введено сувору заборону на відвідування лісних масивів. Про це йдеться у повідомленні 100-ої окремої бригади територіальної оборони, яке також розповсюдив і начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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"Особовий склад Волинської бригади ТрО разом з іншими складовими сил оборони нашого краю повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону. У зв’язку з цим на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів", - сказано в ньому.

Умовна лінія, на північ від якої діє заборона, пролягає через населені пункти Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя Камінь-Каширського району та Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя Ковельського району.

Сам Погуляйко раніше у п'ятницю випустив відеозвернення, в якому запевнив, що на українсько-білоруському кордоні ситуація залишається без змін, вздовж лінії розмежування та прикордонній зоні все спокійно.

За його словами, прикордонна служба, волинська бригада тероборони та інші сили оборони постійно моніторять та контролюють ситуацію. Окрім того, військові продовжують укріплювати кордон та фортифікаційні споруди. Також йдуть тренування, відпрацьовуються усі можливі алгоритми дій, аби бути готовими до будь-якого сценарію.

"Особисто я постійно відвідую північні райони, аби бачити все на власні очі. Звичайно, ми не можемо показати усього. Але робимо усе можливе для нашого захисту", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що 22 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що жодної загрози Україні з боку Білорусі немає, незважаючи на проведення на її території зараз цілого комплексу дій військового характеру.

Зокрема, з 22 червня по 1 липня в Білорусі проводяться військові навчання у районі кордону з Україною у Гомельській області з метою "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням".

Перед їхнім початом українська сторона заявляла, що на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Зазначимо також, що питання можливості військового вторгнення з Білорусі обговорювалося з ініціативи президента Володимира Зеленського на засіданні ставки верховного головнокомандувача 15 червня.