Бізнес крізь вогонь та війну: як підприємець із Чернівців будує український бренд на багатомільярдному ринку

DECART Володимир Варвус
Володимир Варвус підкреслює, що компанія ставить амбітну мету — збільшити дохідність до 10 мільйонів та активно розширювати присутність на міжнародних ринках. Фото надані спікером.

Звичайні дерев’яні прикраси для дому чи офісу насправді можуть перетворитися на бізнес із мільйонними оборотами. За даними Market Research Future, у 2024 році світовий ринок декоративних дерев’яних панелей оцінювався у $217,9 млрд. Попит на декор із натуральних матеріалів зростає, і до 2034-го цей ринок може сягнути $349 млрд.

В Україні цей напрям залишається нішевим. Підприємець із Чернівців Володимир Варвус розвиває його вже вісім років. Повномасштабна війна, яка паралізувала бізнес, а згодом пожежа, яка повністю знищила обладнання та всі запаси, могли поставити крапку в історії бренду DECART. Та замість закриття компанія знайшла сили не просто відновитися, а й збільшити доходи в умовах конкуренції та заявити про себе на міжнародному ринку.

Про те, як з ідеї  виросло виробництво у тисячі позицій, які випробування довелося пройти та що допомогло утриматися на плаву, розповів для Delo.ua засновник ТМ DECART.

 

Публікацію підготувала команда Delo.ua за підтримки Visa в Україні в рамках проєкту "Власна справа".

З чого все почалося: коли з’явилась думка виробляти дерев’яні панно і створити DECART?

— Це був 2018 рік. Ми разом із партнером тоді займалися продажами різних товарів, але хотілося знайти ідею, яку можна було б розвивати як власний бренд, вибудувати навколо неї історію. Надихнулися закордонними ідеями панно — там їх робили з металу.

Стартові інвестиції були невеликими — 500, максимум тисяча доларів. На ці гроші ми з партнером створили сторінку в Інстаграм, налаштували рекламу і виклали перші зразки. Власного виробництва тоді ще не мали — домовилися з майстрами у Харкові, які мали лазерні верстати. Спочатку вони вирізали панно з пластику, а згодом перейшли на більш екологічні матеріали — МДФ і березовий шпон. Уже готові форми ми доводили до ладу самостійно.

Так пропрацювали приблизно рік, поки не назбирали грошей на власний лазерний верстат. Купили найдешевший варіант, далеко не професійний, і почали виготовляти. Півроку знадобилося, щоб "подружитися" з обладнанням: дивилися відео на YouTube, щоб зрозуміти, як з ним працювати, експериментували, псували матеріали, виправляли помилки. 

Ми все робили самі: і фарбували, і пакували, і відправляли клієнтам, і сайт вели, і налаштовували рекламу.

Спочатку у нашому каталозі  було 30–40 позицій, які відмалювала знайома  фрилансерка. Спочатку продавали готовий асортимент, але з часом клієнти почали просити індивідуальні роботи. Це й стало поштовхом до появи власного дизайнера. Сьогодні наш каталог налічує вже понад 2000 виробів у різних розмірах. 

На початок повномасштабної війни, якою була ваша команда?

— Якщо говорити про напрям із панно, то у нас працювало близько десяти людей. Троє займалися виробництвом, троє — продажами, був керівник відділу продажів і програміст. І, звісно, ми.

Паралельно я ще займався двома іншими проєктами — чоловічою та жіночою біжутерією та дитячим брендом pueri з товарами для новонароджених: пледи, конверти, іграшки. Під нього я навіть отримав перший грант. Але війна дуже швидко змінила ситуацію: дітей в Україні ставало дедалі менше, народжуваність падала, і я вирішив заморозити цей проєкт.

З біжутерією було так само. Я намагався відновити продажі, але попиту вже майже не було. Тож вирішив поставити крапку і зосередитися на DECART

Повномасштабна війна — як ви зустріли той день? 

— Усе зупинилося. У перший день ми написали команді, щоб в офіс не приходили, бо ніхто не розумів, що відбувається і що робити. Взяли всі гроші, що були, виплатили усім зарплати й закрили оренди. Сказали команді, що будемо стежити за ситуацією.

Від березня робота потроху відновилася, але не у повному складі: хтось був мобілізований, хтось виїхав за кордон. Та й людям було не до панно, тож і продажі впали в рази.

Але вирішальним моментом у долі DECART стала пожежа на виробництві. Однієї ночі замкнуло проводку, вогонь охопив приміщення із верстатами: частина обладнання згоріла, решта була пошкоджена настільки, що працювати з нею вже було неможливо. 

Фото 2 — Бізнес крізь вогонь та війну: як підприємець із Чернівців будує український бренд на багатомільярдному ринку
Внаслідок пожежі згоріли верстати, матеріали, а також готові вироби.

Чи можете згадати, на яку суму були ці збитки? Чи підраховували ви їх?

— Збитки склали приблизно 25–30 тисяч доларів. Згоріло не лише обладнання, а й матеріали, які ми збирали роками: фанера, МДФ, підсвітка, блоки живлення, інструменти. До того ж згоріли і готові вироби, за які клієнти вже заплатили. Тож постало питання: вкладати кошти і працювати далі чи закриватися.

І як ви вирішили, що будете продовжувати, а не закривати бізнес?

— Це була справжня дилема. Партнер на той час втратив інтерес, ми опинилися у різних містах і навіть країнах, співпраця ставала дедалі складнішою. Тоді я запропонував викупити його частку, забрати сторінку в Інстаграм та всі напрацювання. Після тривалих перемовин, він погодився. Відтоді  DECART — це повністю моя справа.

Саме тоді я й змінив призначення гранта, який отримав у 2022-му для pueri. Майже рік ці гроші лежали недоторканими, а в останні дні перед завершенням терміну, я використав їх на відновлення DECART. 

Ви отримали грант від програми "Власна справа", на що саме ви його спрямували?

— Це був старт, щоб хоч якось оговтатися після пожежі. Ми отримали 250 тисяч гривень і придбали лазерний ЧПУ-верстат. Це основний інструмент у нашому виробництві. Саме на ньому вирізаються всі деталі, які потім збираються та фарбуються. Без цього обладнання виробництво неможливе.

Втім, цих грошей не вистачило: вартість верстата становила близько 10 тисяч доларів, а грант покривав лише 6 тисяч. Тож решту суми довелося позичити у знайомих.

Скільки загалом довелося інвестувати після пожежі?

 — Якщо порахувати все разом — ремонт приміщення, нова проводка, кілька верстатів, додаткове обладнання та витратні матеріали, то це орієнтовно 20–25 тисяч доларів.

Тепер поговоримо про доходи. Чи вдалося вам вийти  на довоєнний рівень?

 — Якщо рахувати у гривнях, то суми навіть зросли, бо курс змінився. Але у доларах ми залишилися приблизно на тому ж рівні, а подекуди навіть перевищили показники 2021–2022 років. Наприклад, у 2022-му наш оборот склав близько 4,2 млн грн, у 2023-му вже понад 6,5 млн грн, а у 2024-му — 7,2 млн грн. Цього року лише за січень–серпень ми маємо понад 5,2 млн грн, але головний сезон ще попереду.

Однак маржа сильно просіла. Основні витрати — це реклама, а вона рахується у валюті. Вартість залучення клієнта зросла майже у два з половиною рази. Якщо раніше умовні 10 доларів коштували 280 гривень, то зараз це вже 420. Тобто обороти у нас ті ж або навіть більші, але чистий прибуток від цього значно менший.

Наскільки зараз завантажені ваші потужності?

 — Зараз у нас низький сезон, тому завантаженість десь на 60%. Пік завжди у четвертому кварталі: у середині жовтня стартує Геловін, потім Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок, а листопад і грудень — це вже справжній святковий бум із подарунками та індивідуальними замовленнями. Інколи буває другий, менший, пік навесні, у березні-квітні. А весною та влітку продажі зазвичай просідають.

Фото 3 — Бізнес крізь вогонь та війну: як підприємець із Чернівців будує український бренд на багатомільярдному ринку
Володимир Варвус говорить, що найбільшим попитом користується карта України, вона завжди в тренді. 

 Як змінився ваш клієнт?

 — Змінилася не лише аудиторія, а й асортимент. До війни нашими основними клієнтами були люди, які купували готові прикраси для дому чи офісу: карти України, світу, дерев’яні панно. Це були відносно прості вироби, нижчі за середній чек, зате продажів було багато. Лише близько 25% замовлень становили індивідуальні роботи, наприклад, силует автомобіля чи портрет за фотографією для особливих подій.

Тепер ситуація інша. Багато наших покупців виїхали з країни, а ті, хто залишився, рідко купують подібні речі. Тому ми змінили напрям виробів, і тепер наш основний клієнт — це бізнес. Для кафе, ресторанів чи офісів ми робимо вивіски з підсвіткою та інші індивідуальні замовлення. Вони складніші у виробництві й коштують дорожче, але й залучення такого клієнта стало значно витратнішим.

На якому етапі ви вийшли на міжнародний ринок?

 — Першу спробу ми зробили ще у 2019 році через маркетплейс Etsy. Були якісь поодинокі продажі на місяць, ми витрачали багато часу й коштів, а результатів майже не бачили. Попрацювали десь пів року і зупинилися. 

Потім ще раз спробували у 2022-му вже з іншими товарами, але теж без особливого успіху. А ось від минулого року почали виходити більш системно: запустили індивідуальні роботи — силуети автомобілів, вивіски для бізнесу, логотипи футбольних і хокейних клубів. І ці товари почали поступово продаватися. Хоча довелося пройти й через труднощі: два магазини на Etsy нам заблокували. 

Але згодом ми перезапустили все "правильно", і зараз маємо перші стабільні результати. Паралельно відкрили магазини на Shopify, щоб напряму, без маркетплейсів, працювати з ринками США, Канади, Нової Зеландії, Австралії та Європи.

А які саме речі ви спочатку пробували продавати?

  — Перший досвід був невдалим, бо ми намагалися продавати ті ж прості панно й карти з дерева, які добре йшли в Україні. Але там ми не витримували конкуренції з місцевими виробниками. У США чи Європі доставка для нас була дорогою, плюс митні витрати, відповідно, ми програвали у цінах. Тому тоді це не спрацювало.

Зараз ситуація змінилася: ми робимо більш індивідуальні вироби з вищим середнім чеком і вже можемо запропонувати клієнтам щось унікальне. Та й доставка стала зручнішою завдяки партнерствам "Нової пошти" за кордоном, що теж грає в плюс.

А яка частка експорту у вашому бізнесі зараз?

 — Поки що близько 10% від обороту. Але наш план на цей рік — вийти хоча б на 30%, а наступного року — на 50% і більше. Ми поступово переформатовуємося саме під світовий ринок, бо бачимо там величезний потенціал.

Чи відрізняється український покупець від закордонного? 

 — Так, відмінності відчутні. В Україні бідніше населення, тому люди купують обережніше, ставлять багато запитань і рішення ухвалюють довше. Для багатьох навіть відносно недорогі вироби здаються дорогими, тому є такі, що пишуть: "А можна за ціною 2019 року?" або навіть "А можете подарувати?".  

За кордоном зовсім інша культура покупок. Там клієнти оплачують усе наперед і не бояться, що їх хтось обдурить. Що для них важливо — це сервіс і терміни: якщо зазначено "виготовлення два тижні", вони не пишуть щодня, як це буває в Україні, а спокійно чекають. Максимум — поцікавляться після закінчення зазначеного терміну, чи ми встигаємо. 

Фото 4 — Бізнес крізь вогонь та війну: як підприємець із Чернівців будує український бренд на багатомільярдному ринку
Тепер головним клієнтом став бізнес, який замовляє вивіски, емблеми та інші вироби.

Де сьогодні можна купити ваші вироби в Україні? 

 — Фізичного магазину ми не маємо, тому робимо акцент на онлайн-продажах. Основний канал продажу — це  Instagram-акаунт і  сайт. Крім того, ми представлені на українських маркетплейсах: "Розетка", "Епіцентр", зараз активно працюємо над виходом на "Касту" та "Єву". Можливо, ще раз спробуємо "Prom" — колись ми там були, але платформа не давала результату, тому відмовилися. Тепер хочемо протестувати знову, бо формат змінився.

Чи допомагала вам із кадрами Державна служба зайнятості? І чи відчуваєте зараз нестачу працівників?

 — Так, ми зверталися до служби зайнятості, і вони справді допомагали знаходити людей. Але проблема не у кількості, а в якості. Наш напрям специфічний, і хорошого фахівця знайти дуже складно. Молодь зараз зовсім по-іншому ставиться до роботи, а чоловіків для виробництва бракує — ви самі розумієте чому. 

Розкажіть про плани до кінця року і на наступний.

 — Плануємо збільшити дохідність до 10 мільйонів і активно виходити на міжнародні ринки. Щодо України, то хочемо заповнити всі доступні маркетплейси і використовувати кожне джерело трафіку та продажів. 