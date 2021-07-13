Короли adult-трафика из Genesis: кому компания продала свои дейтинг-сервисы?

В сентябре 2020 года вышел 3-й номер украинского Forbes, где в статье под названием "Короли Трафика" основатели компании Genesis Владимир Многолетний и Василий Ульянов, в прошлом инвестиционные банкиры из России и Казахстана, сообщили, что продали свои активы в дейтинге. Покупателя назвать отказались.

Это заявление завершило 8-летнюю историю компании в онлайн-дейтинге, о котором они заговорили впервые и сразу в прошедшем времени. Почему компания не называет покупателя и почему не говорила о дейтинге раньше?

Стартапы для 3-го мира

Украинская компания Genesis заработала состояние на базовых сервисах вроде новостей, знакомств, досок объявлений и гороскопов в странах с по разным причинам отстающей Интернет-экосистемой. Из минусов таких стран — не у всех есть компьютер, а средний пользователь победнее. Из плюсов — у всех есть смартфон, а "инновации" — больше не русская рулетка. Бери и делай то, что уже прошли другие.

Рынками стали Африка и Казахстан. Но настоящую публичную известность компания приобрела благодаря линейке фитнес-приложений BetterMe, которые уже скачали 80 млн пользователей по всему миру, а выручка за ноябрь 2020-го составила $3 млн.

По данным Web Archive, единственный дейтинг, который когда-либо был (сейчас нет) на сайте Genesis, — HitWe. И тот под описанием "сайт для SOCIAL DISCOVERY". Он был запущен в 2012 году, и до 2015-го назывался Flirchi. Forbes кроме HitWe перечисляет у Genesis такие дейтинг-сайты, как VictoriaDates, Kissmia, Jolly, Oneamour и Loveeto — суммарно на 10 млн пользователей в июне 2020 года согласно Similarweb. Преимущественно сайты для знакомства богатых иностранцев с восточно-европейскими невестами. Ниша серая, но сама по себе не нелегальная. Впрочем, Ульянов с Многолетним в тексте Forbes этот список активов не подтверждают и не опровергают.

Дейтинг — поиск потенциальных сексуальных партнёров посредством специальных сайтов знакомств.

На самом деле два логотипа крупнейших сайтов в дейтинг-портфолио Genesis висят прямо в офисе компании по адресу Украина, Киев, улица Кирилловская, 40P. Логотипы VictoriaBrides и KISMIA попали в репортаж журналистки KyivPost. То есть компания свои дейтинг-сервисы не скрывала — просто никак не комментировала. Проследим структуру их собственности, чтобы выяснить масштаб этого актива.

$100 000 за дневную порцию спама

В апреле 2019 года некий Andrew Laich подал иск против американского Communitainment, Inc. как оператора VictoriaDates, VictoriaHearts, AsiaCharm и LoveSwan. В нем истец потребовал $1000 компенсации за каждое из 96 спам-писем с рекламой их дейтинга.

Юрлицо с точно таким же названием, только в Великобритании, Communitainment LP, является директором кипрского Renderwison Ltd, которое согласно условиям пользования сайта принимает оплаты с сайтов американского Communitainment, Inc. То есть американский оперирует, а британский через "прокладку" принимает деньги. Бенефициаром и британского Communitainment, и прокладки Renderwison является юрлицо на Британских Виргинских островах Matar Trade & Invest Limited.

Matar Trade & Invest Limited — это юрлицо, на которое в 2016 году Genesis принял инвестиции от WNISEF. На него же до 2018 года были записаны домены крупнейших дейтинг-сайтов Genesis — VictoriaBrides, Kismia и арбитражного агентства CPAmatica, а некоторые записаны и по сей день. А на принадлежащий ему Renderwison Ltd до сих пор записаны торговые марки BetterMe и Kismia в Европе. И он же указан разработчиком мобильных приложений Hitwe для iOS и Android.

Игры с торговой маркой

В разные периоды торговая марка HitWe была записана не только на уже известный Matar Trade & Invest Limited, но также на некие Digital International Inc на Багамах и Mirelia Services Co на Маршалловых островах.

Сейчас первое юрлицо владеет ТМ второго: Digital International владеет ТМ Mirelia.

Офисы Mirelia и Genesis находятся в одном здании в Киеве.

В апреле 2018 года юрлицо Mirelia Services Co стало регистратором домена spdate.com — сайта для быстрого поиска сексуальных партнеров. В разные времена то Mirelia, а то Digital International, сменявшиеся в ТМ HitWe, точно так же сменяли друг друга в разделе "Политика конфиденциальности" . В 2017 году spdate.com находился на одном IP c техническим доменом spdate.tools, а сам этот домен до 2018-го был зарегистрирован на почту Genesis и до 2018-го же в его whois находился Matar.

Связи сайта SPDate с Genesis интересны тем, что и сам spdate.com, и его зеркала cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, Jucydate и babes2date.com — это сайты для взрослых: именно такая категория указана у них в описании. Они похожи как две капли воды и являются источником ~90% трафика приходящего на домене SPDate.

Еще одна деталь, связывающая Genesis с adult-контентом: в whois сайта babes2date.com в феврале 2019 года был указан украинский телефонный номер, совпадающий с контактным телефоном ТОВ "Коворкінг на Подолі". Он находится по соседству с киевским офисом Genesis. Этот же номер и мейл dorinfan@gmail.com значатся в whois сайтов Fkbabe, Fkdate, Unlimedate и того же Babes2date. Мейл dorinfan@gmail.com вместе с еще одним украинским номером указаны в данных ФОП Лобко Станислава Сергеевича. На такое имя в LinkedIn зарегистрирован профиль, в котором указана должность его обладателя: Manager, Tax & IP at Genesis Group.

И уже совсем не похоже на совпадение то, что по одному кипрскому адресу зарегистрированы Nucleus Investments Limited, Renderwison LTD, Betterme Limited и GM AppDev Limited — юрлица, связанные с проектами Genesis.

Трафик эти сайты берут с других ресурсов для взрослых, включая PornHub и сайты эскорта. Уходит же больше половины трафика SPDate на people-wet.com (53%), overseemadagascar.com (17%) и please-fill-me.com (2%).

С Genesis связаны нишевые дейтинг-сайты VictoriaDates, VictoriaHearts, VictoriaBrides и Kismia, которые компания никогда публично не называла и не комментировала. Также с Genesis связана группа adult дейтинг-сайтов spdate.com, cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, jucydate и babes2date.com. Структура владения ими размазана на сеть офшоров и переплетена со всемирно признанными сайтами Genesis, такими как HitWe, Hily и BetterMe.

Кому и когда был продан бизнес для взрослых

Согласно украинскому изданию AIN.ua, о выходе дейтинг-сети CPAmatica из Genesis сообщается с 2020 года. Согласно другому украинскому изданию MC.today, компания Appflame (разработчик Hily) родилась в Genesis, но позднее "стала независимой" при неизвестных обстоятельствах.

Если верить Linkedin, сооснователь Hily украинец Алексей Пасиков работал CTO в Genesis c 2010 по 2018 годы, а по состоянию на октябрь 2019-го сотрудники Appflame представлялись проектом Genesis. Два собственных проекта Genesis, крупный африканский e-commerce Jiji и фитнес-приложение BetterMe появились на сайте фонда Genesis Investments в списке инвестиций. Похоже, что эти компании оформили на наемных топ-менеджеров Genesis.

Юридическая структура владения активами Genesis с 2019 года значительно не менялась. Юрлица передавали активы — иногда между собой, а иногда действительно новым неизвестным юрлицам. Но при этом это были только части активов (например, только домен или только торговая марка). Вся структура владения через сеть офшоров так сильно переплетена, что ее так просто не "разрубить" при сделке.

Если поверить в то, что свой бизнес для взрослых собственники Genesis действительно продали, то он был продан частями, которые вряд ли могли быть интересны настоящему покупателю. Или же вместе с adult-бизнесом также были проданы части тех активов Genesis, которые компания продавать не собиралась, а такое в принципе невозможно.

Так, например, кипрский Terrasocial LTD, на который записаны торговые марки многих дейтинг-активов Genesis, включая VictoriaDates, в феврале 2020 года действительно сменил бенефициара с многократно упомянутого выше Matar Trade & Invest Limited на никому не известный Graell Management Limited, BVI. Однако оплаты с тех сайтов, чьи торговые марки "ушли" от Matar (и, соответственно, от Genesis) вместе с Terrasocial, продолжает принимать кипрский Renderwison, все еще принадлежащий Matar вместе с его материнской Communitainment по сей день.

Его американский двойник оперирует теми же сайтами, включая VictoriaDates. На Renderwison Ltd до сих пор записаны ТМ BetterMe и Kismia в Европе. А адрес регистрации Renderwison, Digital International и Nucleus Investments Limited до сих пор совпадает с адресом Betterme Limited.

Renderwison указан в разделе "Privacy" betterme.tips — домена, на котором находится контактная почта support@betterme.tips. Сам betterme.tips зарегистрирован на почту admin@gen.tech, а у указанного в его terms&conditions EA Investments Limited директором числится Georgios Vlachou — регистратор множества других проектов Genesis.

Возникает вопрос: не беспокоит ли "новых владельцев" торговых марок дейтинга тот факт, что спустя год после сделки Genesis продолжает оперировать и принимать оплаты с их доменов? Видимо, не беспокоит, потому что "новыми" этих владельцев можно назвать весьма условно.

Юрлицо Matar, передавшее Terrasocial с торговыми марками дейтинг-сайтов в пользу Graell, до сих пор является регистратором пары не основных доменов Hitwe и Hily в январе и даже июне 2020 года, то есть и после предполагаемой продажи.

Владимир Многолетний в своем Facebook радуется, что все 1500+ сотрудников высоко оценили бренд работодателя Genesis на украинском издании DOU.ua. Если посмотреть прошлые рейтинги по количеству сотрудников, компания медленно росла до отметки в 460 сотрудников в июле 2018 года, а уже в январе 2019 года их было ровно 1000.

Проекты Genesis все время как-то "становились независимыми". Одни из внутренних проектов становились "инвестициями", оформленными в отсутствие настоящих фаундеров на номиналов. Другие продавались нераскрытым покупателям, но при этом юрлица сохранившихся проектов Genesis участвуют в управлении ими, офисы не разъезжаются, а сотрудников Genesis становится только больше вплоть до декабря 2020 года.

Так почему же в Genesis говорят, что продали свой дейтинг? Независимо от того, просто переложили активы из одних офшоров в другие или действительно продали генерирующий миллионы в месяц актив неназванному покупателю. Может быть, потому, что в Genesis готовят свой главный актив BetterMe к сделке? Ясно одно: adult, тем более такой, мешает любому сценарию дальнейшего развития компании.