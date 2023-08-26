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Росія ускладнила західним компаніям процес виходу зі свого ринку, — Reuters
Іноземні компанії, які намагаються вийти з Росії, почали стикатися з труднощами, тому що Москва вимагає більших знижок на активи, які вони хочуть продати.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
Західні компанії одна за одною йдуть з російського ринку протягом півтора року. Своєю чергою Росія постійно посилює вимоги до виходу. Керівники фіксують, що їм стає дедалі важче орієнтуватися в правилах.
Іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад $80 млрд від своїх російських операцій через списання та втрату доходу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Москва також вимагає 50% знижки на всі іноземні угоди та внесок до російського бюджету не менше 10% від ціни.
Наприклад нідерландська пивоварня Heineken заявила, що завершила свій вихід з Росії, продавши свої активи російській Arnest Group за символічний один євро.
Додатково існує загроза націоналізації, особливо після липневого арешту російських активів датської пивоварної компанії Carlsberg і французького виробника йогуртів Danone.
Відомо, що Carlsberg та Danone оголошували про плани вийти з РФ, але чи вдалося їм це, не повідомляли. Рішення Москви для обох компаній було несподіванкою, вони планують з'ясувати подробиці.
Джерело фото: ua.depositphotos.com