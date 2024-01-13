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Як стати успішним перекладачем? Ілюстрація: Delo.ua
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Перекладач

Як стати успішним перекладачем? Дізнайтеся про ключові навички, освіту та ресурси, щоб розпочати свій професійний розвиток у сфері перекладу. Де навчатись на перекладача і скількі заробляє цей фахівець - читайте у матеріалі. 

Що робить перекладач

Перекладач – це фахівець, який має навички перекладу текстів чи мовного матеріалу з однієї мови на іншу. Робота перекладача дуже потрібна державному сектору, бізнесу і приватним особам.

Професія перекладач поділяється на такі галузі:

  • Усні синхронні перекладачі. 
  • Усні послідовні перекладачі. 
  • Письмові технічні перекладачі. 
  • Письмові перекладачі художньої літератури. 

Яка зарплата у перекладача

Робота перекладачем дуже престижна та затребувана. Середня зарплата перекладача в Україні складає 25 000 грн / міс. Фахівці з досвідом і знанням кількох мов можуть заробляти від 30 000 грн / міс. В цілому перекладач може мати кілька проєктів, що дає можливість заробляти більше.

Плюси та мінуси в роботі перекладача

Плюси  Мінуси
Можна працювати у різних галузях.  Нестабільне навантаження. 
Висока заробітна плата.  Велика відповідальність. 
Розвиток і навчання.  Фрілансери залежать від замовників. 
Можна співпрацювати з клієнтами з різних країн. 

Як стати перекладачем

Щоб працювати перекладачем на професійному рівні, треба закінчити ВУЗ і постійно покращувати свої знання. Якщо закінчити курси перекладача, то цих знань буде недостатньо. 

Де вчитись на перекладача

Пропонуємо розглянути навчальні заклади, де можна опанувати професію “перекладач”: 

  1. Київський національний лінгвістичний університет. 
  2. Київський міжнародний університет. 
  3. Національний ТУ "Дніпровська політехніка". 

Які навички потрібні для роботи перекладачем

Перекладачі забезпечують комунікацію між різними мовами і культурами. Щоб виконувати свої обов’язки на високому рівні перекладачу потрібні такі навички: 

  • Відмінне розуміння мов.  
  • Відмінні граматичні та стилістичні навички. 
  • Культурна компетентність, етика та конфіденційність.  
  • Здатність швидко переключатися між різними темами та видами тексту. 
Фото 2 — Перекладач
  • Комунікативні навички. 
  • Стресостійкість.

Такі навички допоможуть якісно виконувати роботу і заробляти. 