Ціни на моркву в Україні падають через активні продажі зі сховищ

Ціни на моркву в Україні продовжують знижуватися: цього тижня фермери пропонують овоч на 11% дешевше, ніж минулого тижня.

Які ціни на моркву?

Цього тижня на українському ринку коренеплодів спостерігалося подальше зниження цін на моркву. Основною причиною стало початок активних продажів продукції зі сховищ.

Фермери пропонують моркву в середньому на 11% дешевше, ніж тиждень тому. Поточні ціни складають 8–14 грн/кг ($0,18–0,32/кг), залежно від якості та обсягу партій.

За словами виробників, на ринок тисне зростання пропозиції моркви середньої та низької якості. На початок весни 2026 року якість цих овочів у сховищах значно погіршилася, тому фермери змушені розпродавати наявні запаси. Водночас власники високоякісної моркви, які можуть зберігати продукцію, часто відкладають продажі, очікуючи стабілізації цін.

Сьогодні ціни на моркву в Україні вже на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. Більшість учасників ринку прогнозують подальшу стагнацію через низьку торговельну активність у сегменті.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.