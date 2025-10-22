Запланована подія 2

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси до Ворохти та Коломиї

"Укрзалізниця" запустила рейси зі Львова до Ворохти та Коломиї на 25–27 жовтня, тож час збирати друзів і вирушати назустріч осіннім горам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Розклад руху

25–27 жовтня №807/808 Львів – Ворохта Відправлення зі Львова — 08:02, прибуття до Ворохти — 13:02

25–26 жовтня №808/807 Ворохта – Львів Відправлення з Ворохти — 14:37, прибуття до Львова — 19:56

27 жовтня №852/851 Ворохта – Коломия Відправлення з Ворохти — 14:37, прибуття до Коломиї — 17:14

24 жовтня (додатковий рейс): №819/820 Коломия – Львів Відправлення з Коломиї — 16:07, прибуття до Львова — 19:56

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Автор:
Тетяна Гойденко