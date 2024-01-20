Польские фермеры перекроют дороги в знак протеста против ввоза украинского зерна

Польские фермеры анонсировали на 24 января с 12 до 14 часов большой национальный протест в связи с ухудшением ситуации в сельскохозяйственной отрасли Польши и большими объемами аграрного импорта из Украины.

Об этом пишет Rolnik Info.

Фермеры выйдут на улицы, чтобы выразить протест против импорта зерна из Украины, против Европейского Союза и идей, которые, по их мнению, хотят существенно ограничить производство растениеводства и животноводства в Польше и ЕС. В акции протеста примут участие фермеры из Бани, Пижице, Мыслибужа, Козелице, Липян, Тшцинско-Здруя, Пшелевице.

Тракторы выедут на польские дороги практически в большинстве воеводств. Только в Западно-Поморском воеводстве анонсировано около 100 выездов. Тракторы перекроют районные и воеводские дороги.

Фермеры перекроют улицы в рамках протеста против неконтролируемого наплыва украинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз, а также против ухудшения ситуации в национальном сельском хозяйстве.

Будущие протесты уже поддержал Национальный совет агропромышленных палат.

«От имени Правления Национального совета сельскохозяйственных палат я поддерживаю акцию протеста, объявленную аграрной организацией Solidarnośc 24 января 2024 года, и призываю фермеров присоединиться к совместно организованным акциям», — заявил Виктор Шмулевич, президент Национального совета сельскохозяйственных палат.

Польша сохранит эмбарго на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Конфликт с Польшей и другими соседями из-за экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Также в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписал соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".