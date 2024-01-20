Польські фермери перекриють дороги на знак протесту проти ввезення українського зерна

Польські фермери анонсували на 24 січня з 12 до 14 години великий національний протест у зв’язку з погіршенням ситуації в сільськогосподарській галузі Польщі та великими об’ємами аграрного імпорту з України.

Про це пише Rolnik info.

Фермери вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС. В акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібужа, Козеліце, Ліпянів, Тшцінсько-Здруя, Пшелевіце.

Трактори виїдуть на польські дороги практично в більшості воєводств. Лише у Західнопоморському воєводстві анонсовано близько 100 виїздів. Трактори з’являться на районних та воєводських дорогах.

Трактористи перекриють вулиці в рамках протесту проти неконтрольованого напливу української агропродовольчої продукції до Європейського Союзу, а також проти погіршення ситуації в національному сільському господарстві.

Майбутні протести вже підтримала Національна рада агропромислових палат.

“Від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій”, — заявив Віктор Шмулевич, президент Національної ради сільськогосподарських палат.

Польща збереже ембарго на українське зерно

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Конфлікт з Польщею та іншими сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Також на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".