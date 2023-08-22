РФ снова атаковали дроны: власти сообщили о поврежденных домах и авто в Московской области (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на территорию РФ. Власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Под Москвой якобы уничтожены два беспилотника. Еще два дрона ликвидировали в Брянской области. Есть поврежденные дома и автомобили.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ. Они потерпели аварию над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что вроде бы пострадавших нет.

Падение двух дронов под столицей РФ подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что дроны сбили в Московской области: один – в районе Красногорска, а второй – в районе населенного пункта Часцы.

Как сообщает "Astra", в Красногорске после взрыва в домах вылетели окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки предположительно БПЛА.

Telegram-канал "SHOT" сообщил, что в Красногорске дрон упал вблизи здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на стоянке.

"Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жильцов нет, возгорания также нет", - отчитался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, как пишет Astrа, жители московского района Строгино также слышали взрыв, после которого в небо вздымался дым.

Также в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно прекратили работу и задержали несколько самолетов на вылет и прилет.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

Ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники. Один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". В 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".