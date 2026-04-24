В 2025 году "Нафтогаз" увеличил расходы на персонал вчетверо — до 1,1 млрд грн: как выросли зарплаты в государственных энергокомпаниях за год

В прошлом году ведущие государственные компании энергетического сектора Украины существенно нарастили фонды оплаты труда. Однако динамика оказалась крайне неравномерной: "Энергоатом", "Укрэнерго" и добывающие компании увеличили расходы на персонал на 13–26%, так что управляющая компания "Нафтогаза" продемонстрировала беспрецедентный скачок. Среднемесячные расходы на одного работника в центральном аппарате холдинга взлетели почти на 300% — более 110 тысяч гривен. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на открытые данные Youcontrol.

Расходы на оплату труда в государственных энергокомпаниях в расчете на одного работника

Компания 2024, грн/мес 2025, грн/мес +грн/мес +% Нефтегаз 29 907 110 204 +80 297 +268,5% Энергоатом 52 969 71 216 +18 247 +34,4% Укрэнерго 44 556 50 860 +6 304 +14,1% Укрнефть 32 390 37 420 +5 030 +15,5% Укргаздобыча 26 398 31 736 +5 338 +20,2%

Источник данных: Youcontrol

Крупнейший нефтегазовый холдинг страны "Нефтегаз" за год увеличил фонд оплаты труда в 3,7 раза: с 295 млн до 1 105,6 млн грн. В пересчете на каждого из 836 работников это означает переход от 29 907 до 110 204 грн. в месяц — прирост 80 297 грн. на человека. Для управляющей компании холдинга, где сосредоточены менеджмент и стратегические функции, такой скачок достаточно значительный даже по меркам госсектора.

НАЭК "Энергоатом", эксплуатирующий четыре атомных электростанции и обеспечивающий около половины производства электроэнергии в стране, в прошлом году нарастил фонд оплаты труда с 17,4 до 22,0 млрд грн - на 26,5%. На каждого из более 25 000 работников это прибавило 18 247 грн. в месяц: расходы на персонал выросли с 52 969 до 71 216 грн. на человека. Инженеры-ядерщики и оперативный персонал АЭС один из самых дефицитных сегментов рынка труда, и компания, похоже, это учитывает.

НЭК "Укрэнерго" - системный оператор объединенной энергосистемы - увеличил фонд оплаты труда с 4 до 4,6 млрд грн (+13,4%). В пересчете на одного из 7 476 диспетчеров, сетевых инженеров и специалистов по рынку электроэнергии прирост составил 6 304 грн. в месяц — до 50 860 грн. на человека. Более скромный результат на фоне других, но для компании, второй год подряд работающей в убыток, даже это сознательное решение в пользу персонала.

АО "Укрнафта", контрольный пакет которой принадлежит "Нафтогазу", объединяет добычу нефти с розничной торговлей горючим - сеть АЗС компании активно расширялась в 2025 году. Фонд оплаты труда компании вырос с 7,4 до 8,8 млрд грн (+19,6%), а расходы на персонал в пересчете на одного из 19 583 работников – от бурильщиков и геологов до операторов заправок – увеличились на 5 030 грн в месяц, до 37 420 грн на человека.

АО "Укргаздобыча" — главный добытчик природного газа в стране, также подконтрольный Нафтогазу серьезно пострадал из-за российских обстрелов газовых месторождений, которые продолжались почти весь прошлый год и не прекращаются до сих пор. В прошлом году компания показала значительный рост фонда оплаты труда: с 5,5 до 6,8 млрд. грн. (+23,5%). На каждого из 17 794 работников газовых промыслов и полевых инженеров это прибавило 5 338 грн в месяц – расходы на персонал выросли до 31 736 грн на человека.

Напомним, группа "Нафтогаз" завершила 2025 год с существенным падением выручки - до 124,6 млрд грн против 157,8 млрд грн годом ранее. В то же время компании удалось удержать положительный финансовый результат, хотя дочерняя "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус.

Следует заметить, что в течение 2025 года российские военные систематически обстреливали газодобывающие объекты компании и продолжают это делать в 2026 году. В целом из-за обстрелов в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты : чистая прибыль сократилась в пять раз — до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн.

Также россияне продолжают систематически обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов украинцы столкнулись с многочасовыми отключениями света. Страна была вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений могла превышать 16 часов в сутки.