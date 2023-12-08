Белый дом озвучил свою позицию по переговорам Украины с РФ

В Белом доме считают, что украинские власти должны самостоятельно решать ход дальнейшей стратегии в войне со страной-агрессором РФ, а также готова ли Украина вести дипломатические переговоры с Владимиром Путиным о мире и на каких условиях.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ .

Он ответил на вопрос журналистов о том, не пора ли Украине подумать о переговорах с РФ, учитывая, что Конгресс США не может принять новую помощь.

"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", – заявил представитель Белого дома.

Джон Кирби подчеркнул, что перед Украиной остается угроза массированного присутствия российских войск.

"Они, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонных позициях на протяжении всей зимы", - отметил Кирби.

По его словам, украинская сторона стремится получить больше возможностей не только для того, чтобы защищаться, но и идти в контрнаступление.

"Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что президент Зеленский имеет для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя", - отметил представитель Белого дома.

Переговоры с РФ

Отметим, что Путину сейчас никто не предлагает перемирие. Официальная позиция Киева состоит в том, что РФ должна вывести войска на грани 1991 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.



Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.

Война с Россией вступила в новую фазу

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал Зеленский.

Он добавил, что численность личного состава ВСУ не позволяет провести скорейшее наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны показаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - подчеркнул Зеленский.

Источник фото: ua.depositphotos.com