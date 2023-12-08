Білий дім озвучив свою позицію щодо переговорів України з РФ

У Білому домі вважають, що українська влада має самостійно вирішувати хід подальшої стратегії у війні з країною-агресором РФ, а також чи готова Україна вести дипломатичні переговори з Володимиром Путіним про мир та на яких умовах.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі , передає Укрінформ.

Він відповів на запитання журналістів про те, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес США не може ухвалити нову допомогу.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним", - заявив представник Білого дому.

Джон Кірбі наголосив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ.

"Вони, ймовірно, не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими",- зазначив Кірбі.

За його словами, українська сторона прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоби захищатися, але і йти в контрнаступ.

"Чого ми прагнемо від початку цього конфлікту, це бути певними, що президент Зеленський має для цього інструменти. І ці інструменти ось-ось вичерпають себе",- зауважив представник Білого дому.

Переговори з РФ

Зазначимо, що Путіну зараз ніхто не пропонує перемир'я. Офіційна позиція Києва полягає в тому, що РФ має вивести війська на межі 1991 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.

Війна з Росією вступила в нову фазу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна з Росією вступила в нову фазу. Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу, але ЗСУ не відступають, а продовжують чинити опір російським окупантам.

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав Зеленський.

Він додав, що чисельність особового складу ЗСУ не дозволяє провести швидкий наступ.

"Бракає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися, що ми маємо капітулювати. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", – наголосив Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com