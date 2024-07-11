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Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности
11 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и будет оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.
Ключевые аспекты сделки
Передача системы Patriot: Румыния предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot, что значительно усилит защиту украинского неба.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Транзит военной техники: Официальный Бухарест обеспечит максимально быстрый транзит необходимой военной техники через свою территорию в Украину.
Разминирование Черного моря: Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря, используя ресурсы ЕС и НАТО.
Поддержка учебного центра F-16: Румыния вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16, обеспечивая подготовку украинских пилотов и укрепление коалиции военно-воздушных сил.
Оборонная промышленность Румыния будет поддерживать развитие оборонной промышленности Украины.
Разведка и контрразведка Соглашение включает отдельные блоки, посвященные разведке, контрразведке, кибербезопасности и информационной безопасности.
Гуманитарное разминирование и санкции: Документ охватывает вопросы гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и восстановления Украины.
Экстренное реагирование: Соглашение предусматривает механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной российской агрессии или значительной эскалации конфликта.
Это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Украиной и Румынией и является важным шагом в обеспечении безопасности региона.
Гарантии безопасности для Украины
В целом Украина заключила уже 23 двусторонних соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией , Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембург.
Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.
Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.
Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.