Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности

11 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и будет оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

Ключевые аспекты сделки

Передача системы Patriot: Румыния предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot, что значительно усилит защиту украинского неба.

Транзит военной техники: Официальный Бухарест обеспечит максимально быстрый транзит необходимой военной техники через свою территорию в Украину.

Разминирование Черного моря: Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря, используя ресурсы ЕС и НАТО.

Поддержка учебного центра F-16: Румыния вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16, обеспечивая подготовку украинских пилотов и укрепление коалиции военно-воздушных сил.

Оборонная промышленность Румыния будет поддерживать развитие оборонной промышленности Украины.

Разведка и контрразведка Соглашение включает отдельные блоки, посвященные разведке, контрразведке, кибербезопасности и информационной безопасности.

Гуманитарное разминирование и санкции: Документ охватывает вопросы гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и восстановления Украины.

Экстренное реагирование: Соглашение предусматривает механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной российской агрессии или значительной эскалации конфликта.

Это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Украиной и Румынией и является важным шагом в обеспечении безопасности региона.

Гарантии безопасности для Украины

В целом Украина заключила уже 23 двусторонних соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией , Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембург.

Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.