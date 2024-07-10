Украина подписала соглашение о безопасности с Люксембургом

В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург.

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Об этом сообщил офис президента.

Сообщается, что в этом году Люксембург выделил 80 млн евро на оборонную помощь Украине и будет оказывать поддержку с такой же динамикой на протяжении всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом с начала полномасштабного российского вторжения эта страна оказала военную поддержку Украине более чем на 250 млн евро.

Что предусматривает соглашение о безопасности с Люксембургом

"Люксембург как солидер ИТ-коалиции способностей будет поддерживать Украину по обучению в киберсфере, в частности предоставит в распоряжение нашего государства возможности своих ведущих учебных заведений", - говорится в соглашении безопасности.

В частности, в соглашении также говорится о расширенном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Люксембург будет помогать в привлечении источников финансирования и будет поддерживать усилия Украины по интеграции оборонной промышленности в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС.

В ОП отмечают, что отдельные блоки документа относятся к гуманитарной помощи и поддержке украинских внутренне перемещенных лиц. Люксембург будет способствовать освобождению и возвращению всех украинцев, прежде всего детей.

Соглашение также содержит блоки поддержки украинской культуры и искусства, долгосрочной помощи во внедрении реформ, восстановлении Украины, углублении экономического сотрудничества, поддержки Украинской формулы мира, привлечения РФ к ответственности, реализации компенсационного механизма и усиления санкций против государства-агрессора.

В документе Люксембург ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

В целом Украина заключила уже 22 двусторонних договора безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Польшей и Люксембургом.

Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.