Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург.

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Про це повідомив Офіс президента.

Повідомляється, що цього року Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу Україні й надаватиме підтримку з такою ж динамікою впродовж усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала військову підтримку Україні на понад 250 млн євро.

Що передбачає безпекова угода з Люксембургом

"Люксембург як співлідер ІТ-коаліції спроможностей підтримуватиме Україну щодо навчання у кіберсфері, зокрема надасть у розпорядження нашої держави можливості своїх провідних навчальних закладів", - йдеться в безпековій угоді.

Зокрема, в угоді також ідеться про розширену співпрацю у сфері оборонної промисловості. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС.

В ОП зазначають, що окремі блоки документа стосуються гуманітарної допомоги та підтримки українських внутрішньо переміщених осіб. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей.

Угода також містить блоки щодо підтримки української культури та мистецтва, довгострокової допомоги у впровадженні реформ, відновленні України, поглибленні економічного співробітництва, підтримки Української формули миру, притягнення РФ до відповідальності, реалізації компенсаційного механізму та посилення санкцій проти держави-агресорки.

В документі Люксембург чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки для України

Загалом Україна уклала вже 22 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.

Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.