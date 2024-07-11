Україна та Румунія уклали безпекову угоду

11 липня у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський та Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Ключові аспекти угоди

Передача системи Patriot: Румунія надасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot, що значно посилить захист українського неба.

Транзит військової техніки: Офіційний Бухарест забезпечить максимально швидкий транзит необхідної військової техніки через свою територію до України.

Розмінування Чорного моря: Румунія допомагатиме Україні у розмінуванні Чорного моря, використовуючи ресурси ЄС та НАТО.

Підтримка навчального центру F-16: Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16, забезпечуючи підготовку українських пілотів та зміцнення коаліції військово-повітряних сил.

Оборонна промисловість: Румунія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України.

Розвідка та контррозвідка: Угода включає окремі блоки, присвячені розвідці, контррозвідці, кібербезпеці та інформаційній безпеці.

Гуманітарне розмінування та санкції: Документ також охоплює питання гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Екстрене реагування: Угода передбачає механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії або значної ескалації конфлікту.

Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між Україною та Румунією та є важливим кроком у забезпеченні безпеки регіону.

Гарантії безпеки для України

Загалом Україна уклала вже 23 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.

Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.