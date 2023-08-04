В США не видят рисков для стран-НАТО из-за "вагнеровцев" в Беларуси

В Пентагоне пока не видят неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО из-за присутствия на территории Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

По его словам, лучше о ситуации на границе с Беларусью может рассказать польская сторона, однако в США не видят причин для корректировки расположения вооруженных сил.

"Я не знаю ни о каких неизбежных рисках сейчас, когда речь идет о трансграничных операциях, но опять же, когда речь идет о группе "Вагнера", я думаю, что мы все постоянно держим руку на пульсе", - отметил он.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь. По состоянию на 29 июля по информации Государственной пограничной службы Украины, в Беларуси находились около 5 тысяч "вагнеровцев".

Инцидент у границы Польши

1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство страны. Пересечение границы происходило в районе села Беловежа на очень низкой высоте, что усложнило обнаружение воздушных суден радарными системами.

После этого Польша решила перебросить ударные вертолеты для патрулирования в Подляское воеводство, граничащее с Беларусью.

Уровень угрозы от "вагнеровцев" для Украины и Польши

Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси "очень серьезной и тревожной проблемой" , требующей жесткого ответа НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень велик . Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.