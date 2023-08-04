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В США не видят рисков для стран-НАТО из-за "вагнеровцев" в Беларуси
В Пентагоне пока не видят неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО из-за присутствия на территории Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Европейская правда".
По его словам, лучше о ситуации на границе с Беларусью может рассказать польская сторона, однако в США не видят причин для корректировки расположения вооруженных сил.
"Я не знаю ни о каких неизбежных рисках сейчас, когда речь идет о трансграничных операциях, но опять же, когда речь идет о группе "Вагнера", я думаю, что мы все постоянно держим руку на пульсе", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.
СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.
На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.
15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь. По состоянию на 29 июля по информации Государственной пограничной службы Украины, в Беларуси находились около 5 тысяч "вагнеровцев".
Инцидент у границы Польши
1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство страны. Пересечение границы происходило в районе села Беловежа на очень низкой высоте, что усложнило обнаружение воздушных суден радарными системами.
После этого Польша решила перебросить ударные вертолеты для патрулирования в Подляское воеводство, граничащее с Беларусью.
Уровень угрозы от "вагнеровцев" для Украины и Польши
Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси "очень серьезной и тревожной проблемой" , требующей жесткого ответа НАТО.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень велик . Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.