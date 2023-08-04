У США не бачать ризиків для країн-НАТО через "вагнерівців" у Білорусі

У Пентагоні наразі не бачать неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО через присутність на території Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, передає "Європейська правда".

За його словами, найкраще про ситуацію на кордоні з Білоруссю може розповісти польська сторона, однак у США не бачать причин для коригування розташування збройних сил.

"Я не знаю про жодні неминучі ризики зараз, коли йдеться про транскордонні операції, але, знову ж таки, коли йдеться про групу "Вагнера", я думаю, що ми всі постійно тримаємо руку на пульсі", – зазначив він.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі. Станом на 29 липня за інформацією Державної прикрдонної служби України, у Білорусі перебували близько 5 тисяч "вагнерівців".

Інцидент поблизу кордону Польщі

1 серпня Міноборони Польщі повідомило, що два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір країни. Перетин кордону відбувався в районі села Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило виявлення повітряних суден радарними системами.

Після цього Польща вирішила перекинути ударні гелікоптери для патрулювання в Підляське воєводство, яке межує з Білоруссю.

Рівень загрози від "вагнерівців" для України та Польщі

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.