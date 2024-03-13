Молдова просит Украину направить часть железнодорожных грузов через Приднестровье

"Железная дорога Молдовы" (CFM) просит "Укрзализныцю" изменить план формирования поездов и направить часть грузов через пограничный переход "Кучурган - Новосавицкая" на приднестровском участке границы. Об этом шла речь на совещании представителей железных дорог Украины, Румынии и Молдовы 12 марта, передает Rail.insider.

"Однако некоторые отправители не хотят ехать через Кучурган. Сейчас мы этот вопрос с отправителями согласовываем", - отметил при этом заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Речь идет прежде всего о перевозке рудных грузов и металлов. В то же время планируется, что аграрная продукция будет продолжать через пограничный переход Серпневое-1 - Басарабяска.

Напомним, что 10 октября 2023 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Румынию заявил, что "уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию". В тот же день Кабинет министров принял распоряжение №920, которым железнодорожный пункт пропуска "Кучурган" был исключен из перечня закрытых.

Все остальные закрытые в феврале 2022 года КПП на границе с самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой, в том числе все автомобильные, по-прежнему остаются официально закрытыми.

13 октября Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган – Новосавицкая" на территории Украины (по подобной схеме в 2017-2022 годах работал автомобильный КПП "Кучурган – Первомайск"). Позднее в этот же день Зеленский заявил, что это "еще один маршрут нашего экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион".

11 января 2024 года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что вместе с молдавскими коллегами "запустила общий контроль" в пункте пропуска "Кучурган – Новосавицкая". В тексте же сообщения говорилось, что представители таможенных и пограничных администраций обеих стран "уже подписали акт о готовности пункта пропуска к внедрению совместного контроля". Впрочем, украинская сторона избегала внятного объяснения ситуации в официальных заявлениях.

Взаимодействовала ли Украина с Приднестровьем

В ответ на запрос Delo.ua с просьбой объяснить, каким образом Украина будет осуществлять грузовые перевозки через Приднестровье, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, переадресовало этот вопрос в "Укрзализныцю". Там, в свою очередь, министерству ответили, что перевозки через указанный пункт пропуска "могут осуществляться в соответствии с согласованной между УЗ и CFM технологией".

Относительно того, контактировала ли Украина по вопросу условий безопасного прохождения грузов с фактической властью в сепаратистском регионе, который сама она рассматривает в качестве враждебного к себе образования, в УЗ заявили, что "взаимодействие с какими-либо образованиями на территории Республики Молдова возлагается на молдавскую сторону".

Обострение политической составляющей вопроса

Отметим, что особо специфическое значение тема использования Украиной железной дороги через Тирасполь приобрела, в частности, ввиду политических спекуляций относительно возможной аннексии Россией Приднестровья в качестве эксклава, которые активизировались в конце февраля из-за съезда депутатов всех уровней непризнанной республики.

На этом мероприятии 28 февраля был обсужден вопрос якобы чрезмерного экономического давления на нее со стороны Молдовы и принято обращение к РФ с просьбой к ней "принять меры по защите Приднестровья, учитывая факт постоянного проживания на его территории более 220 тысяч граждан России".

Помимо этого, уже 1 марта Россию посетили Евгения Гуцул – башкан (глава) Гагаузии, являющейся автономным образованием под юрисдикцией Молдовы, а также глава Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов. Напомним, что до 1994 года Гагаузия также существовала как непризнанная республика, там также крайне сильны пророссийские настроения, а железная дорога в южном направлении частично проходит и по ее территории.

В России Гуцул встретилась с президентом Владимиром Путиным и спикером Совета федерации (верхней палаты парламента) Валентиной Матвиенко, заявляя о "притеснениях" со стороны центральной власти, ее "русофобской политике" и "провоцировании дестабилизации", а также прося о поддержке со стороны РФ. По словам главы автономии, Путин пообещал "оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Ситуация с железной дорогой вокруг Приднестровья

Участок железной дороги Кучурган – Бендеры, пролегающий по территории непризнанного Приднестровья, в частности через его столицу Тирасполь, имеет протяженность около 45 км. В Бендерах железная дорога расходится, выходя на подконтрольную Молдове территорию как в направлении Кишинева, так и в южном направлении (Басарабяска).

В свою очередь, для обхода бендерского участка Молдова в 2000-х годах восстановила железную дорогу между станциями Ревака и Кайнары, а уже в 2022 году для доступа по железной дороги из Одесской области в Молдову в обход территории Приднестровья Украина восстановила демонтированный ранее участок Березино - Серпневое - Басарабяска.

Последний заработал только с апреля 2023 года, но значительно упростил перевозки в дунайский порт Рени, находящийся на изолированном границей с Молдовой участке украинской железной дороги, а также в единственный молдавский порт Джурджулешты и румынский порт Галац. Для задействования последнего ранее был отремонтированы пути с "советской" шириной 1520 мм на румынской территории (в целом же в этой стране используется стандартная европейская ширина 1435 мм).

Отметим также, что в июле 2023 года Молдова ввела скидки в размере 27% к имеющимся тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по своей территорией в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац. В декабре действие скидок продлили на 2024 год. По словам Ткачева, отдельно такая скидка была предоставлена и на перевозку через станцию Кучурган.