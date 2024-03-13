Молдова просить Україну спрямувати частину залізничних вантажів через Придністров'я

"Залізниця Молдови" (CFM) просить "Укрзалізницю" змінити план формування поїздів і спрямувати частину вантажів через прикордонний перехід "Кучурган - Новосавицька" на придністровській ділянці кордону. Про це йшлося під час наради представників залізниць України, Румунії та Молдови 12 березня, передає Rail.insider.

"Проте деякі відправники не хочуть їхати через Кучурган. Наразі ми це питання з відправниками погоджуємо", - зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Йдеться передусім про перевезення рудних вантажів і металів. Водночас планується, що аграрна продукція продовжуватиме прямувати через прикордонний перехід Серпневе-1 - Басарабяска.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський під час візиту в Румунію заявив, що "вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію". Того ж дня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження №920, яким було зроблено виключення залізничного пункту пропуску "Кучурган" з переліку закритих.

Всі інші закриті в лютому 2022 року КПП на кордоні з самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою, зокрема всі автомобільні, наразі так і залишаються офіційно закритии.

13 жовтня Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицька" на території України (за подібною схемою в 2017-2022 роках працював автомобільний КПП "Кучурган - Первомайськ"). Після цього того ж дня Зеленський заявив, що це "ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить весь наш регіон".

11 січня 2024 року Державна митна служба України повідомила, що разом з молдовськими колегами "запустила спільний контроль" у пункті пропуску "Кучурган - Новосавицька". У тексті ж повідомлення йшлося, що представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн "уже підписали акт про готовність пункту пропуску до впровадження спільного контролю". Втім, чіткого пояснення ситуації в офіційних заявах української сторони уникалося.

Чи взаємодіяла Україна з Придністров'ям

У відповідь на запит Delo.ua з проханням пояснити, яким чином Україна здійснюватиме вантажні перевезення через Придністров'я, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України переадресувало це питання до "Укрзалізниці". Там, в свою чергу, міністерству відповіли, що перевезення через зазначений пункт пропуску "можуть здійснюватися відповідно до узгодженої між УЗ та CFM технології".

Стосовно ж того, чи контактувала Україна щодо умов безпечного проходження вантажів з фактичною владою в сепаратистському регіоні, який сама розглядає як вороже до себе утворення, в УЗ заявили, що "взаємодія з будь-якими утвореннями на території Республіки Молдова покладається на молдовську сторону".

Загострення політичної складової питання

Зазначимо, що особливо специфічного значення тема використання Україною залізниці через Тирасполь набула, зокрема, з огляду на політичні спекуляції щодо можливої анексії Росією Придністров'я в якості ексклаву, які активізувалися наприкінці лютого через скликання з'їзду депутатів всіх рівнів невизнаної республіки.

На цьому заході 28 лютого було обговорено питання нібито надмірного економічного тиску на неї з боку Молдови та ухвалено звернення до РФ з проханням до неї "вжити заходів із захисту Придністров'я з огляду на факт постійного проживання на його території більше 220 тисяч громадян Росії".

Окрім цього, вже 1 березня Росію відвідали Євгенія Гуцул - башкан (голова) Гагаузії, що є автономним утворенням під юрисдикцією Молдови, а також голова Народних зборів (парламенту) Гагаузії Дмитрій Константинов. Нагадаємо, що до 1994 року Гагаузія також існувала як невизнана республіка, там також вкрай сильні проросійські настрої, а залізниця в напрямку південному напрямку частково проходить і її територією.

В Росії Гуцул зустрілася з президентом Володимиром Путіним та спікером Ради федерації (верхньої палати парламенту) Валентиною Матвієнко, заявляючи про "утиски" з боку центральної влади, її "русофобську політику" та "провокування дестабілізації", а також прохаючи про підтримку з боку РФ. За словами очільниці автономії, Путін пообіцяв "надати підтримку Гагаузії та гагаузькому народу у відстоюванні законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".

Ситуація з залізницею довкола Придністров'я

Ділянка залізниці Кучурган - Бендери, що пролягає територією невизнаного Придністров'я, зокрема через його столицю Тирасполь, має протяжність біля 45 км. В Бендерах залізниця розходиться, йдучи на підконтрольну Молдові територію як в напрямку Кишинева, так і в південному напрямку (Басарабяска).

В свою чергу, для обходу бендерської ділянки Молдова в 2000-х роках відбудувала залізницю між станціями Ревака та Кайнари, а вже в 2022 році задля залізничного доступу з Одеської області до Молдови в обхід території Придністров'я Україна відбудувала демонтовану раніше ділянку Березине - Серпневе - Басарабяска.

Остання, запрацювала лише з квітня 2023 року, але значно спростила перевезення до дунайського порту Рені, що знаходиться на ізольованій кордоном з Молдовою ділянці української залізниці, а також до єдиного молдовського порту Джурджулешти та румунського порту Галац. Для задіяння останнього раніше було відремонтовано "радянську" колію шириною 1520 мм на румунській території (загалом в цій країні використовується стандартна європейська ширина 1435 мм).

Зазначимо також, що в липні 2023 року Молдова запровадила знижки у розмірі 27% до наявних тарифів на транзитні перевезення української агропродукції своєю територією у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац. В грудні дію знижок продовжили на 2024 рік. За словами Ткачова, окремо таку знижку було надано й на перевезення через станцію Кучурган.