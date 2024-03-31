Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2024 года на военную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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Об этом сообщило Минобороны РФ.

В указе отмечается, что весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Кроме этого, Путин приказал уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по контракту которых истек.

Мобилизация в РФ

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Пока в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессора активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Также сообщалось, что около 15 000 непальцев вступили в ряды российской армии после того, как российские власти в 2023 году объявили о выгодном пакете для иностранных боевиков.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Путин увеличил численность армии РФ

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200 и 1 декабря 2023 г. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии», - подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).

В британской разведке считают, что заявления Кремля о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек значительно преувеличены. Там напомнили заявление экспрезидента РФ, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч оккупантов.

"Очень возможно, что эта цифра существенно раздута", - подчеркивают в разведке.

Заметим, армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.

Фото: ua.depositphotos.com