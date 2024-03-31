Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов у квітні-липні 2024 року на військову службу 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

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Про це повідомило Міноборони РФ.

В указі зазначається, що весняний призов почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Крім цього, Путін наказав звільнити з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, строк служби за контрактом яких завершився.

Мобілізація в РФ

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Також повідомлялося, що близько 15 000 непальців вступили в ряди російської армії після того, як російська влада у 2023 році оголосила про вигідний пакет для іноземних бойовиків.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Путін збільшив чисельність армії РФ

Нагадаємо, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського військового особового складу з 1,15 млн до 1,32 млн.

Згідно з указом, чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

"Триваючі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як вербування добровольців і мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового персоналу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 р. та 1 грудня 2023 р. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює 2,209 мільйона осіб як нову офіційну кінцеву чисельність, а не наказує значно збільшити загальну чисельність російської армії", - підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У британській розвідці вважають, що заяви Кремля про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб значно перебільшені. Там нагадали заяву експрезидента РФ, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч окупантів.

"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", - підкреслюють у розвідці.

Зауважимо, армія РФ зазнає значних втрат по всій лінії фронту в Україні, що ледве встигає поповнювати свої резерви.

Фото: ua.depositphotos.com