У Кремлі змінили куратора "ДНР" та "ЛНР": ним став експрем'єр Кирієнко — ЗМІ

В адміністрації президента Росії змінився підрозділ, що відповідає за взаємодію з так званими "ДНР" та "ЛНР", які РФ визнає в якості незалежних держав.

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Тепер замість управління прикордонного співробітництва, підпорядкованого заступнику керівника АП Дмитру Козаку, цим займається управління внутрішньої політики, закріплене за першим заступником голови адміністрації Сергієм Кирієнком.

Про це повідомляє РБК з посиланням одразу на п'ять різних джерел, близьких до Кремля. Зазначається, що у сферу роботи УВП, зокрема, входить взаємодія з російськими регіонами, всі вони мають своїх кураторів.

За інформацією одного із співрозмовників російського видання, зараз в управлінні створюється новий департамент, який відповідатиме саме за взаємодію з "ДНР" та "ЛНР". За словами іншої людини, такий департамент вже сформований і вже призначені відповідальні за роботу з "республіками".

Одне з джерел РБК заявило, що зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії із зазначеними утвореннями та створення єдиного внутрішньополітичного простору, а як максимум — про розгляд сценарію їх можливого входження до складу Росії.

"Ще один співрозмовник пояснює, що розклад щодо кураторства змінився, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації Мінських угод, "які закінчилися відомо чим", — пише ЗМІ.

Співрозмовники РБК також назвали "презентаційною, ознайомчою" поїздку Кирієнка та начальника УВП Андрія Яріна до Донецька для зустрічі з "главами ДНР та ЛНР", про яку стало відомо минулого тижня. За словами одного з джерел, "треба було особисто познайомитися з людьми, з якими внутрішньополітичний блок має працювати надалі".

Зазначимо, що Кирієнко працює першим заступником голови АП РФ з жовтня 2016 року, до цього цю посаду протягом майже п'яти років обіймав нинішній голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін.

У квітні-серпні 1998 року, ще за президентства Бориса Єльцина, Кирієнко обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. Згодом у 2000-2005 роках був представником президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі.

Нагадаємо, що про визнання "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами Росія в особі президента Володимира Путіна оголосила 21 лютого. Тоді ж по російському телебаченню були показані кадри підписання ним із "главами республік" договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу, які були ратифіковані Держдумою наступного дня.

Путін при цьому уточнив, що РФ визнає дві "республіки" у межах, на які вони претендують, тобто у межах відповідних областей України. Вранці 24 лютого після оприлюднення звернення Путіна про необхідність "денацифікації та демілітаризації" України Росія розпочала масштабне військове вторгнення на її територію, в рамках якого російські війська досі намагаються захопити, зокрема, і непідконтрольну раніше "ДНР" та "ЛНР" територію Донецької та Луганської областей.