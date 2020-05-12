Министр Криклий и гости ресторана "Велюр" подмяли под себя транспортную отрасль — СМИ

Украина может столкнуться с настоящей экологической катастрофой, по сравнению с которой песчаные бури и загрязнение воздуха от пожаров могут оказаться всего лишь цветочками. Пусковым механизмом для экологического бедствия, а также для контрабандных схем станет принятие законопроекта "О внутреннем водном транспорте". Об этом заявил Герой Украины, основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и один из крупнейших налогоплательщиков страны Алексей Вадатурский.

На его слова обращает внимание "Апостроф" в статье "Транспортный картель". Издание приходит к выводу, что законопроект о внутреннем водном транспорте оказался лишь небольшой частью теневых коррупционных схем. Защищают его принятие скандальные "велюровые" нардепы Николай Тищенко и Игорь Негулевский.

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Но во главе группировки стоят министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель. "Два "дона" транспортного картеля в прочной связке успешно разворовывают транспортную отрасль, расставив на должности нужных людей, которые послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма", — говорится в статье.

По данным декларации, Юрий Кисель далеко не бедный человек (земля, дом и квартиры, миллионы гривен, сотни тысяч долларов и евро на счетах и наличными, автопарк строительной техники), но все равно не гнушался получить бюджетную компенсацию за проживание в столице. Оскандалился также участием в "Криворожгейте", когда в составе "слуг народа" решал шкурные интересы с претендентом на должность главы полиции.

Что касается министра Криклия, то в свои 33 года он является миллионером, заработавшим "на типичной государственной коррупции", пишет издание. Журналисты даже называют адрес секретного офиса Криклия — ул.Большая Житомирская, 20.

Также называется целый ряд фамилий людей, которые вошли в картель. "Подручным главных действующих лиц стал криворожский "ценный кадр" с непростой судьбой — Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя. Недавно он получил важную и, безусловно, "хлебную" должность директора филиала УЗ "Центр управления промышленностью", — пишет автор статьи.

Кроме того, упоминается юрист Павел Шевченко — теневой министр в двух правительствах, бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием). Он якобы курирует коррупционные схемы в "Укртрансбезпеке" и "плотно" погружен в тему закупок "Укрзализныци".

Недавно Криклий взял к себе в советники одиозного Андрея Батищева, бывшего главу "Укравтодора", набившего руку на откатах, по утверждению "Апострофа". А в 2019-ом назначил директором порта "Южный" Александра Олейника — ставленника от Рината Ахметова.

"Вопрос в том, кто первым всерьез займется деятельностью Криклия и его подельников по "транспортному картелю", — резюмирует автор статьи.