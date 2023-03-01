Американська Sustainable Solutions планує постачати в Україну скраплений газ

Техаська компанія Sustainable Solutions планує розпочати два проєкти з постачання в Україну зрідженого газу. Про це повідомив генеральний директор фірми Еміль Пенья "Європейській правді".

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Він розповів, що Sustainable Solutions вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу із прийому зрідженого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.

"В нас є два танкери для перевезення зрідженого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні", — сказав Пенья.

Також гендиректор компанії зазначив, що вже наступного тижня в Х’юстон для перемовин прибуде керівництво "Нафтогазу".

Другий проєкт передбачає постачання скрапленого газу спеціальними вантажівками, оснащеними пристроями для регазифікації зрідженого палива. Цей проєкт можуть запустити протягом найближчих місяців.

За словами Пеньї, такі перевезення досить поширені у США, хоча у Європі такі послуги надає лише одна компанія. Sustainable Solutions готова орендувати 10 машин і в майбутньому збільшити їх кількість. Найближчим часом фірма планує розпочати в Польщі стажування водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Одночасно очікують отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

Як зазначив гендиректор Sustainable Solutions, це не вирішить всіх проблем України із газом, але дозволить диверсифікувати постачання, підвищивши енергетичну безпеку країни.

Нагадаємо, що постачання скрапленого газу зі США в Україну обговорюється вже не вперше. У червні 2022 року Foreign Policy писало, що Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу ленд-лізом. Таким чином планувалося отримати близько шести мільярдів кубометрів.

У вересні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив про домовленість зі Штатами про поставку 2 млрд кубометрів газу.

Інші європейські країни торік також вирішили імпортувати газ зі США, зокрема, в рамках відмови від співпраці з Росією. Про такі домовленості повідомляли, наприклад, Болгарія та Німеччина.

Зауважимо, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов нещодавно заявив про цьогорічні плани країни відмовитися від імпорту природного газу. За його словами, це хочуть зробити шляхом збільшення внутрішнього видобутку.