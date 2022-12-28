Експорт "Газпрому" впав до найнижчого показника з початку XXI століття

Російський монополіст "Газпром" у 2022 році експортував 100,9 мільярда кубометрів газу в країни, що не входили в склад колишнього СРСР. Показник на 46% менше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє Bloomberg.

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Таким чином поставки газу з РФ скоротилися майже вдвічі — досягнувши найнижчого рівня принаймні з початку XXI століття.

Різке скорочення експорту пов'язане, зокрема, з тим, що РФ намагалася відповісти на антиросійські санкції ЄС, які запровадили у відповідь на початок повномасштабної війни проти України. Так, ряд європейських країн були повністю відключені на початку 2022 року після того, як вони відмовилися платити за поставки в рублях.

Крім того, відомо, що видобуток газу "Газпромом" цього року впав до 412,6 млрд кубометрів, що на 20% менше рівня 2021 року.

Тим часом "Газпром" поступово нарощує поставки газу до Китаю, причому добові обсяги в грудні перевищували договірні рівні, а в окремі дні досягали рекордів.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми енергоносія та підготуватися до зими.

Вже в грудні країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Але група з 12 країн ЄС виступила за зниження максимальної ціни на газ.

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