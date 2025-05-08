Доступне кредитування для ОПК: в 2025 році вже видано майже 1 млрд грн

Програма доступного кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) продовжує свою роботу. За перші місяці 2025 року вже видано 13 кредитів на загальну суму 968 мільйонів гривень.

Про це інформує Урядовий портал.

Про кредитування ОПК

Наразі понад 70 заявок від підприємств оборонного комплексу знаходяться на різних етапах розгляду.

Заявки надходять від виробників, що займаються:

виробництвом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

науково-розрахункових комплексів (НРК) та боєприпасів.

Кредити для українських оборонних підприємств надають чотири банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк та ПУМБ.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.