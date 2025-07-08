Одеська Foundation Coffee Roasters перевела свій підрозділ у Польщі на 4-денний робочий тиждень і планує в Україні

Одна з найвідоміших українських кавових компаній — Foundation Coffee Roasters, заснована у 2015 році в Одесі, перевела свій польський підрозділ на чотириденний робочий тиждень. Компанія також розглядає можливість запровадження такого ж графіка для частини команди в Україні.

Про це Delo.ua розповів директор з персоналу компанії Вюсал Талібов.

За його словами, рішення про скорочення робочого тижня з 5 до 4-х днів прийняли після того, як в Польщі з 30 червня запустили пілотний проєкт переходу на 4-денний робочий тиждень, пропонуючи працівникам кілька гнучких варіантів зайнятості без зміни зарплати.

"Ми долучилися до польської ініціативи, але наскільки це вплине на ефективність роботи, ми зможемо переконатися лише через квартал. Після цього нам буде легше оцінити, чи доречно буде перевести персонал в Україні на відповідний графік", — зауважив він.

Також Талібов підкреслив, що зміна графіку ускладнюється тим, що Україна перебуває в стані війни. Крім цього, додає він, деякі співробітники працюють згідно з 7-денним графіком, тому технічно їх перевести на чотири дні майже не можливо. За словами директор з персоналу Foundation Coffee Roasters, якщо зменшити графік, але не збільшити продуктивність, то компанія буде мати збитки.

"Припустимо, що ростер (спеціаліст-обсмажувальник - ред.) на тиждень обсмажує 10 кілограмів кави, якщо технологічно не зробити так, щоб цю кількість продукту обсмажували за чотири дні, то це буде нерентабельною ідеєю", — зазначає Вюсал Талібов.

Однак він уточнює, що літо не є кращим сезоном для кавової індустрії. Попит на купівлю кавової продукції та відвідування кав’ярень збільшується з серпня, а піку досягає ближче до зими.

Де ще ввели 4-денний робочий тиждень

Рух за впровадження чотириденного робочого тижня очолює міжнародна організація 4 Day Week Global. Активісти просувають модель "100-80-100": 100% оплати, 80% робочого часу та 100% продуктивності. Ідея полягає в тому, що скорочення тижня не має впливати на обсяг виконаної роботи чи доходи працівників.

Ісландія стала світовим лідером у впровадженні чотириденного робочого тижня: майже 90% її працівників працюють за скороченим графіком. Цей помітний зсув відбувся після одного з найбільших і наймасштабніших випробувань чотириденного робочого тижня, яке тривало з 2015 по 2019 рік.

А з 30 червня відповідну ініціативу запровадили й в сусідній Польщі. Після цього голова податкового Комітету ВР Данило Гетманцев зазначив, що ввести в Україні 4-денний робочий тиждень можна було б навіть під час війни, дозволивши бізнесу самостійно ухвалювати таке рішення.

При цьому дніпровська ІТ-компанія You are launched офіційно перейшла на чотириденний робочий тиждень після успішного тестування формату та адаптації до нових умов. Водночас технічно фахівцям зі сфери інформаційних технологій змінити робочий графік буде значно легше, ніж, наприклад, підприємствам і фабрикам.

Нагадаємо, майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ.