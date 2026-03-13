- Категорія
Ринок ліків зріс до 180 млрд грн: хто контролює фармдистрибуцію України
Десять найбільших фармдистриб’юторів України у 2025 році отримали 180,3 млрд грн доходу, що на 5,7% більше, ніж роком раніше. Лідерами ринку залишаються "БаДМ" та "Оптіма-Фарм", які разом контролюють майже 80% обороту топ-10.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.
Топ-10 фармдистриб’юторів України за доходом
|№
|Фармдистриб’ютор
|Дохід 2024, млн грн
|Дохід 2025 рік, млн грн
|Зміна за рік
|1
|"БаДМ"
|67 833,4
|72 206,1
|+6,4%
|2
|"Оптіма-Фарм"
|69 497,2
|70 943,6
|+2,1%
|3
|"Вента. ЛТД"
|8 533,4
|9 149,1
|+7,2%
|4
|"Асіно Україна"
|4 921,4
|4 936,7
|+0,3%
|5
|"Тева Україна"
|3 839,6
|4 655,0
|+21,2%
|6
|"Дельта Медікел"
|3 795,0
|4 589,0
|+20,9%
|7
|"Аметрін ФК"
|2 822,6
|3 615,6
|+28,1%
|8
|"Кусум"
|3 614,4
|3 615,1
|≈0%
|9
|Медичний центр "М.Т.К."
|4 731,1
|3 370,0
|−28,8%
|10
|"Сандерс Лофт"
|1 878,5
|3 221,3
|+71,5%
Що показують результати ринку
Дві компанії — "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" — залишаються беззаперечними лідерами фармдистрибуції. Їхній сукупний дохід у 2025 році перевищив 143 млрд грн, що становить майже 80% обороту топ-10 гравців.
Третє місце посідає "Вента. ЛТД" з оборотом понад 9 млрд грн. Решта компаній мають доходи у межах 3–5 млрд грн, формуючи другий ешелон ринку.
Найбільше зростання у 2025 році показала компанія "Сандерс Лофт" — її дохід зріс на 71,5%, до 3,2 млрд грн. Також швидко зростали "Аметрін ФК" (+28%), "Тева Україна" (+21%) та "Дельта Медікел" (+21%).
Водночас Медичний центр "М.Т.К." став єдиною компанією з різким падінням обороту: дохід скоротився майже на 29% порівняно з попереднім роком.
У підсумку сумарний оборот десяти найбільших фармдистриб’юторів зріс із 171,5 млрд грн у 2024 році до 180,3 млрд грн у 2025 році, що підтверджує подальше зростання ринку оптових поставок лікарських засобів в Україні.
За даними YouControl, більшість компаній із топ-10 працюють на ринку понад десять років і мають стабільну клієнтську базу серед аптечних мереж та медичних закладів. Найстарші гравці — "Оптіма-Фарм", "Вента" та "Кусум", які працюють ще з 1990-х років.
Ринок фармдистрибуції в Україні залишається одним із найбільш концентрованих у Європі: кілька великих компаній формують основний оборот, тоді як десятки менших гравців працюють у нішевих сегментах або як партнери міжнародних фармвиробників.
