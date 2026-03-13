Ринок ліків зріс до 180 млрд грн: хто контролює фармдистрибуцію України

Десять найбільших фармдистриб’юторів України у 2025 році отримали 180,3 млрд грн доходу, що на 5,7% більше, ніж роком раніше. Лідерами ринку залишаються "БаДМ" та "Оптіма-Фарм", які разом контролюють майже 80% обороту топ-10.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

Топ-10 фармдистриб’юторів України за доходом

№ Фармдистриб’ютор Дохід 2024, млн грн Дохід 2025 рік, млн грн Зміна за рік 1 "БаДМ" 67 833,4 72 206,1 +6,4% 2 "Оптіма-Фарм" 69 497,2 70 943,6 +2,1% 3 "Вента. ЛТД" 8 533,4 9 149,1 +7,2% 4 "Асіно Україна" 4 921,4 4 936,7 +0,3% 5 "Тева Україна" 3 839,6 4 655,0 +21,2% 6 "Дельта Медікел" 3 795,0 4 589,0 +20,9% 7 "Аметрін ФК" 2 822,6 3 615,6 +28,1% 8 "Кусум" 3 614,4 3 615,1 ≈0% 9 Медичний центр "М.Т.К." 4 731,1 3 370,0 −28,8% 10 "Сандерс Лофт" 1 878,5 3 221,3 +71,5%

Що показують результати ринку

Дві компанії — "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" — залишаються беззаперечними лідерами фармдистрибуції. Їхній сукупний дохід у 2025 році перевищив 143 млрд грн, що становить майже 80% обороту топ-10 гравців.

Третє місце посідає "Вента. ЛТД" з оборотом понад 9 млрд грн. Решта компаній мають доходи у межах 3–5 млрд грн, формуючи другий ешелон ринку.

Найбільше зростання у 2025 році показала компанія "Сандерс Лофт" — її дохід зріс на 71,5%, до 3,2 млрд грн. Також швидко зростали "Аметрін ФК" (+28%), "Тева Україна" (+21%) та "Дельта Медікел" (+21%).

Водночас Медичний центр "М.Т.К." став єдиною компанією з різким падінням обороту: дохід скоротився майже на 29% порівняно з попереднім роком.

У підсумку сумарний оборот десяти найбільших фармдистриб’юторів зріс із 171,5 млрд грн у 2024 році до 180,3 млрд грн у 2025 році, що підтверджує подальше зростання ринку оптових поставок лікарських засобів в Україні.

За даними YouControl, більшість компаній із топ-10 працюють на ринку понад десять років і мають стабільну клієнтську базу серед аптечних мереж та медичних закладів. Найстарші гравці — "Оптіма-Фарм", "Вента" та "Кусум", які працюють ще з 1990-х років.

Ринок фармдистрибуції в Україні залишається одним із найбільш концентрованих у Європі: кілька великих компаній формують основний оборот, тоді як десятки менших гравців працюють у нішевих сегментах або як партнери міжнародних фармвиробників.

