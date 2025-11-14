Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів Світлану Гринчук та Германа Галущенка зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як пише Delo.ua, відповідний указ №845/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

Світлана Гринчук очолює Міністерство енергетики, але вже написала заяву про відставку на тлі скандалу навколо корупції в енергетиці, і її звільнення підтримав профільний комітет Верховної Ради. Розгляд питання про звільнення у сесійній залі заплановано на наступний тиждень.

Герман Галущенко раніше був міністром енергетики, а донедавна очолював Міністерство юстиції. Його ще не звільнили, офіційно він є відстороненим від посади міністра. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, він також написав заяву про звільнення.

Корупція в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.