Блогер про запас: почему в Украине лидеры интернета не побеждают на выборах

Валерий Прозапас — популярный политический блогер и эксперт в Facebook. Он занимает ярко выраженную "антизеленскую" позицию и редко когда собирает меньше тысячи лайков под своими постами. Валерий Прозапас является членом партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и, как и многие популярные блогеры, близок к Юрию Бирюкову и ГО "Справа громад" — "государство в государстве" внутри партии "ЕС", которая держит обособленные позиции и собирает вокруг себя в основном людей, популярных в Facebook, YouTube и Twitter.

Партия "Европейская Солидарность" выставила блогера своим кандидатом в мэры Запорожья. Эти выборы Валерий Прозапас проиграл, не только не добавив партии голосов, но и набрав на несколько процентов меньше, чем набрала его партия: партийный список "ЕС" в Запорожье набрала 13,8% голосов, а кандидат в мэры от "ЕС" Валерий Прозапас — чуть больше 11%. Это значит, что значительная часть избирателей "ЕС" отторгла блогера и проголосовала за кандидата от другой партии или не проголосовала вообще.

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Та же ситуация наблюдается в Полтаве, где в мэры от "ЕС" пошёл другой популярный блогер — Андрей Карпов, известный в YouTube как "Андрей Полтава". Как и Валерий Прозапас, его полтавский коллега тоже не добавил партии голосов, а отнял их: партия "ЕС" набрала около 11% голосов, а её кандидат в мэры — только 9%. Есть и киевские примеры: популярный в фейсбуке блогер Олег Болдырев ("Мартин Брест"), которого выдвинула партия "Голос", проиграл свой округ малоизвестному в соцсетях человеку и не попал в Киевский горсовет.

Можно было бы предположить, что такая ситуация возникла только на местных выборах, и что на парламентских популярные блогеры добавят своей партии голосов. Но достаточно заглянуть в результаты парламентских выборов 2019 года, чтобы понять, что это не разовая неудача, а система. Так, в том же Запорожье тот же блогер Валерий Прозапас пытался пройти в народные депутаты от той же партии, и набрал на несколько сотен голосов меньше, чем его партия на том же округе. То есть многие избиратели "Солидарности" голосовали за свою партию, но отказывались отдавать голоса выдвинутому этой партией блогеру.

Такую ситуацию можно довольно легко объяснить. Дело в том, что если "размазать" всех многотысячных подписчиков любого украинского блогера по стране, то окажется, что на один обычный округ приходится всего несколько подписчиков блогера в соцсетях. Для результатов голосования несколько голосов, или даже несколько десятков голосов обычно не играют роли. А вот с точки зрения психологии избирателя ситуация выглядит иначе.

Для обычного украинского избирателя, который в блогерах не очень разбирается, а в фейсбуке и "ютубе" в основном смотрит смешные видео и выкладывает свои фотографии с отдыха, блогер-кандидат — это совершенно не тот человек, за которого следует отдать свой голос. Особенно это касается серьёзных, солидных партий вроде "ЕС", избиратель которой весьма консервативен, и для которого предложение проголосовать за популярного блогера Андрея Полтаву недалеко от предложения проголосовать за популярного шоумена Владимира Зеленского.

Партии обычно рассматривают блогеров как дополнительные голоса, но реальность показывает, что расчёт не срабатывает. И в штабах видят и анализируют эту ситуацию. Раньше всех отреагировали в окружении пророссийского блогера Шария, который, набрав около 2% голосов на парламентских выборах, стал завсегдатаем телеканалов "Ньюзван", "112" и "ЗИК" из пула Медведчука.

Таким образом, в глазах масс избирателей Шарий стал не "человеком из ютуба", которые до сих пор вызывают мало доверия и уважения, а "человеком из телевизора", который рассуждает о коррупции во власти и прочих солидных темах. Это позволило партии Шария уже через год постоянного присутствия в телевизоре преодолеть пятипроцентный барьер в нескольких крупных областных центрах и войти во власть.

А вот партия "Демократична сокира", например, состоящая из фейсбук-блогеров практически целиком, выводов не сделала и в телевизоре не появлялась, поэтому её результат на выборах в Киеве, Харькове и других городах близок к тем же 2%, которые набирала партия Шария в "дотелевизорную эпоху".

Станут ли эти выборы последними для популярных блогеров в политике или партии и дальше продолжат "премировать" лояльных ей лидеров мнений местами в списках и выдвижениями в мэры в ущерб своему же результату — покажет только время. Но одно эти местные выборы подтвердили точно: выборы в Украине до сих пор выигрывают не соцсети, а телевизор, и тот, кого нет в телешоу, может рассчитывать разве что на место в самом низу списка победителей.