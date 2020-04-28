Как бизнесу экономить в кризис на задачах

Если вы планировали расширяться или нанимать сотрудника в штат, например, SMM-специалиста либо маркетолога, сейчас вы, скорее всего, этого делать не будете. Но задачи можно не замораживать. Передайте задачи фрилансерам, работая с ними попроектно.

В этом случае вы оплатите конкретный объем работ, а не календарный месяц сотрудника в офисе или на удаленке. Кстати, как раз из-за кризиса предложения специалистов значительно преобладают над спросом, так что это время заказчика!

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Пересмотреть можно и привычную работу с подрядчиками. Во-первых, для экономии, а во-вторых, для эффективности, те же фрилансеры уже привыкли работать удаленно.

Многие маркетологи, дизайнеры и продуктологи — штатные сотрудники агентств вынуждены сейчас работать из дома, где их отвлекают жены, дети, коты и рабочие процессы приходится строить на ходу. В этой непривычной атмосфере сотрудники хотят вернуться в офис, а вот фрилансеры уже находятся в привычной обстановке — они работали так и раньше.

Кроме того, сейчас самое время искать узкопрофильных специалистов. На рынке их становится все больше: кого-то уволили, кто-то решил дополнительно брать подработку. Все хотят заработать, чтобы компенсировать вынужденный отпуск или уменьшение зарплаты.

Безусловно, настоящие профессионалы в любой ситуации всегда нарасхват, но сейчас их найти немного проще: если коронавирус сделал проект полностью нежизнеспособным, даже с профессионалом вынуждены попрощаться. Смотрите на портфолио, резюме и референсы — и вы их найдете.





