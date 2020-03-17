Как удаленная работа становится нормой

Коронавирус стремительно меняет привычный уклад жизни во всем мире. Многие компании вынуждены принимать меры и переводить своих сотрудников на дистанционный режим. Но вот в чем вопрос: захотят ли сотрудники возвращаться назад в офисы, попробовав удаленный формат? Очень возможно, что такой режим работы вскоре станет нормой для многих компаний.

Удаленный доступ

Бизнес еще долго будет восстанавливаться после эпидемии. Сначала мировые, а теперь и украинские компании стараются минимизировать влияние пандемии. Первыми оперативно отреагировали на глобальные изменения в сфере организации труда IT-компании. Apple, Microsoft, Expedia, LinkedIn, Amazon, Slack, Uber, Twitter, Facebook отправили сотрудников по домам.

По последним данным, от 34 до 80% сотрудников этих корпораций будут трудиться удаленно. Кстати, Google и Microsoft уже предоставили бесплатные доступы к премиум-функциям всем клиентам G Suite и Microsoft Teams. Теперь в Hangouts Meet можно будет организовать конференцию на 250 человек или проводить прямые трансляции на 100 тысяч зрителей.

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В ОАЭ активно переходят на удаленную работу не только компании, но и государственные служащие. В Абу-Даби готовят к запуску так называемое "временное цифровое правительство", которое будет дистанционно управлять госорганами эмирата. Сотрудники NASA, Пентагона, дипломатических миссий ООН в разных странах в целях безопасности переведены на карантинный режим.

Готовность номер 1

Могут ли сотрудники работать дома также эффективно, как и в офисе? В Стэнфордском университете рассказали об эксперименте, в ходе которого работникам колл-центра китайского онлайн-турагентства Ctrip разрешили трудиться удаленно.

Через 9 месяцев результаты показали, что их продуктивность выросла на 13% по сравнению с коллегами из офиса. Сотрудники находились в более комфортных условиях и меньше отвлекались. Также компания сэкономила за это время $1900 на каждом удаленном сотруднике.

Пример компаний, которые уже перешли на дистанционную работу, показывает, что многое зависит от корпоративной культуры. Если руководство поддерживает самостоятельность сотрудников, они будут эффективно работать и через год после перехода в домашний офис.

Время возможностей

С приходом коронавируса рынок труда невольно попал в самый масштабный эксперимент, который только можно представить. Мировые компании, которые раньше даже не задумывались о дистанционной работе, проявили лояльность к такому формату и сейчас успешно тестируют эту модель.

Кроме того, в сложившихся условиях растет спрос на фрилансеров. Аналитики сервиса Freelancehunt уже отмечают тенденцию: если раньше работодатели задумывались о том, чтобы взять в штат дизайнера или программиста, то теперь все больше компаний обращаются за этой работой к фрилансерам.

Мир меняется на наших глазах, и корпоративная культура — вместе с ним. Не исключено, что работники, которые оценили преимущества удаленного формата, кардинально изменят свое отношение к офисной работе. С другой стороны, руководители увидят эффективность дистанционных сотрудников и оценят экономию на их содержании, поэтому больше внимания обратят на фрилансеров. В любом случае, совсем скоро мы увидим, как сегодняшняя ситуация повлияет на отношения работодателей и сотрудников.