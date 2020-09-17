Коррективы карантина: какими навыками должен сейчас обладать топ-менеджер?

Весной 2020 года произошел переворот не только в реальной жизни всего мира, но и в мышлении каждого человека. Отсюда на рынке появился запрос на новых специалистов и новые требования к каждому человеку, который является частью команды.

Этот год полностью поменял привычную реальность людей: отменились путешествия, покупки стали чаще делать онлайн, у потребителей появились новые привычки и пришлось забыть о некоторых старых. И это лишь малая часть ощутимых перемен.

Конечно же, изменения коснулись не только быта людей, но и потребностей в компаниях, мышлении собственников бизнеса в целом. Теперь перед ними стоят новые вызовы. Соответственно, поменялись и требования к команде, причем независимо от того, какую позицию занимает сотрудник компании. Предлагаю обратить внимание на семь главных качеств, необходимых топ-менеджеру в новой реальности.

Адаптивность

Весной 2020 года всем топ-менеджерам понадобилась быстрая реакция на события. Кто не успел правильно отреагировать на карантин, изменить стратегию, того бизнес не пережил пандемию или вернулся с большими потерями и перспективой на длительную реабилитацию. Быстрое принятие новой реальности — это один из главных новых навыков, необходимых для топ-менеджера.

Тут же говорим о необходимости рисковать, генерировать новые идеи, выходить из зоны комфорта и принимать решения. Кто научится быстро принимать новые правила игры, адаптироваться под новую реальность, тот и выведет компанию в победители.

Обучаемость

Можно держаться за привычные способы управления, а можно — отслеживать новые тенденции и тренды, получать больше информации и оставаться в выигрыше перед конкурентами. Поэтому посещение семинаров, тренингов, отслеживание профессиональных аккаунтов в соцсетях — все это дает преимущество в работе. Так что, безусловно, компаниям нужны менеджеры, которые идут в ногу со временем, постоянно развиваются и проверяют теорию на практике.

Аналитические способности

В Украине прослеживается запрос на маркетинг-директоров, которые сильны в аналитике. Перед ними стоит задача не только сделать красивый постер или разработать рекламную кампанию, но и правильно разобраться в аналитике. То же самое касается и бренд-менеджеров — все необходимо анализировать и видеть результаты в цифрах.

Чтобы принимать правильные решения, необходимо хорошо знать своих клиентов, отслеживать их реакции на нововведения и двигаться дальше, опираясь на эти данные. Поэтому компаниям нужны люди, которые умеют проводить правильный анализ для понимания рынка, создания эффективных стратегий и маркетинговых кампаний.

Гибкость ума

Топ-менеджер должен обладать креативным умом, чтобы генерировать новые действенные и актуальные идеи, которые будут стимулировать рост компании. Тут мы возвращаемся к первому пункту. Чтобы правильно отреагировать на изменения на рынке или в мире, необходимо сгенерировать множество идей и отобрать из них самую подходящую. Это невозможно сделать, если человек мыслит только в одном направлении. Поэтому креативность и гибкость ума играют одни из ведущих ролей в навыках топ-менеджера.

Несложно следовать тенденциям и пытаться применить их в своем бизнесе, потому что когда-то они помогли другим. Но это редко срабатывает. Причина эффективности определенной стратегии или тактики в том, что они были уникальными для продукта, аудитории и ситуации.

Умение принимать решения

Топ-менеджер должен видеть компанию целостно. Проанализировав ситуацию, сложив все составляющие в единый пазл, он должен принять решение, куда компания двигается дальше. Это невозможно сделать без учета навыков, которые мы обсудили выше. Топ-менеджер компании должен понимать ответственность за принятие решения и при этом не бояться ее на себя взять.

Soft Skills

Помимо того, что топ-менеджеры и менеджеры компании должны обладать профессиональными качествами, не менее важны и софт скилы. Это навыки, которые не связаны с определенной профессией, но без них человек не станет успешным управленцем или просто сотрудником. Какие гибкие навыки важны для топ-менеджеров и менеджеров в компании?

• Коммуникативные навыки — это способность корректно общаться как в рабочих переписках, так и возможность находить общий язык с командой. Способность дискутировать, отстаивать свою точку зрения и находить аргументы, почему лучше сделать так, а не иначе.

• Командная работа — от этого зависит общая атмосфера в компании, которая влияет на ее успех. Поэтому топ-менеджеры и менеджеры должны наладить эффективное общение внутри команды, правильно делегировать задачи.

• Тайм-менеджмент — соблюдение дедлайнов, контроль нескольких проектов одновременно — это обязательный навык менеджера. Правильное управление временем помогает быть максимально эффективным одному человеку и как следствие компании в целом.

• Стрессоустойчивость или правильное реагирование на обстоятельства. В нынешних обстоятельствах просто не обойтись без этого навыка. Менеджеру компании необходимо всегда находить в себе силы собраться.

Многозадачность или умение делать все

Топ-менеджер должен уметь найти выход из любой ситуации: от управленческого вопроса до бытового. Необходимо искать ресурсы, инструменты и способы оперативного решения вопроса. При этом важно оставаться сконцентрированным на важных задачах, чтобы не рассеивать внимание и оставаться продуктивным. Компаниям нужен человек, который сможет решить проблему на начальном ее этапе, а не когда она достигает вселенских масштабов.

Жанна Стрельникова, специально для Delo.ua