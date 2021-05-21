Лідерство в умовах невизначеності: як середовище впливає на прийняття рішення

Ситуація ускладнюється ще й тим, що нашому мозку та психіці властивий пошук стабільності. Нам хочеться знати, що ми адаптовані до зовнішнього середовища, розуміємо, що робити та знаходимося в безпеці. Зараз світ пропонує все менше таких ситуацій, в яких нам було б легко користуватися практиками, напрацьованими роками. Як же приймати рішення в умовах невизначеності? І саме в такі часи критично важливим стає розвиток лідерських навичок.

Перш за все потрібно визначити тип середовища в якому ми знаходимось і яке впливає на ситуацію. На початку 2000 Дейв Сноуден запропонував модель, яка допомагає зрозуміти, якими практиками потрібно користуватись у різних типах середовищ. Він їх виділяє на 4 типи просте, ускладнене, складне та хаотичне.

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В простому середовищі можна легко прослідкувати причинно-наслідковий зв’язок. Тут існує певна система, тому найефективніший метод — використання найкращих практик. Вони нам говорять — якщо вчиняти так, то точно отримаєш цей результат.

Ускладнене середовище – це ситуації, у яких можна передбачити результат, але до нього можна дійти різними шляхами. Тому у цьому випадку краще за все залучити експерта для проведення аналізу середовища та прийняття рішення. І в більшості випадків це спрацює.

Складне середовище характеризується наявністю причинно-наслідкових зв’язків, але віднайти їх можна вже тоді, коли ми отримали результат. Тому передбачити його неможливо. У цьому випадку правила і регламенти скоріше зашкодять. Кращим методом прийняття рішень у складному середовищі буде висування гіпотез, їх тестування та готовність у будь-який момент розвернутися на 360 та бігти в іншу сторону. До речі, це може стати справжнім викликом для сучасних управлінців, які, за встановленими стереотипами, завжди мають знати відповіді на усі питання.

Хаотичне середовище. Це саме те середовище, у якому ми усі опинилися у 2020 . Криза, стихійне лихо, пандемія. Відмінні риси — необхідність діяти швидко, нестача часу на аналіз. Тому у даному випадку необхідно бути сміливим, приймати рішення, а потім вже працювати з наслідками.

Велика проблема сучасних лідерів полягає в тому, що дуже часто вони не можуть коректно виявити, яке середовище впливає на прийняття того чи іншого рішення. Через це вони йдуть заздалегідь неправильним шляхом, "прикіпаючи" до того сценарію чи практики, які відмінно працювали раніше.

Автор однієї з моїх найулюбленіших книг "7 навичок високоефективних людей" казав, що лідер відрізняється від менеджера тим, що менеджер забезпечує операційне досягнення цілі, а лідер бачить більшу картинку і раніше за всіх може сказати, що ми не в тому напрямі рухаємось.

На сьогодні ми маємо знати, куди ми рухаємося, не дивлячись на невизначеність. Це як скорення складної висоти — ти її бачиш і знаєш, куди хочеш потрапити, проте під час підйому можуть бути і зміни маршруту, і зупинки, і труднощі, і необхідність трохи спуститись і піти іншим маршрутом. Ми маємо мати певні орієнтири та декілька варіантів стратегій при інших рівних умовах.

Розвиток лідерських навичок — це постійний та кропіткий процес. І для досягнення найкращих результатів потрібно використовувати різні інструменти. Наприклад, Academy DTEK створила D.Stories — інтерактивний навчальний формат, розроблений на основні реальних світових бізнес-кейсів. Його унікальність в тому, що учасники приміряють на себе роль головного героя-лідера, який має прийняти важливе для компанії або країни рішення. Ви дізнаєтесь,як вчиняв лідер і це дає привід дослідити цей феномен ретельніше. Або сюжет може змінюватися в залежності від вашого вибору на тому чи іншому етапі. Такий підхід до навчання дозволяє не тільки створювати нейронні зв’язки, але і посилює їх в рази більше, ніж просто прочитана чи побачена інформація.

Водночас, ми розуміємо, що жоден пройдений тренінг чи майстер-клас не дасть очікуваного ефекту, якщо його не підкріплювати постійним саморозвитком. Тому ми додаємо багато корисної інформації до опанування та рефлексії. Корисна книга навчить критично і системно мислити, аналізувати інформацію та виділяти головне. А книги від практиків — ефективне джерело систематизованих знань, компетенцій і розвитку пізнавальної функції. Однак, на жаль, не кожен має доступ до якісної літератури. Саме тому Academy DTEK у партнерстві з Благодійним фондом "Бібліотечна країна" та книжковою премією KBU AWARDS передала регіональним бібліотекам України книжки "Успішний керівник. 50 перевірених інструментів на кожен день" українського автора Євгена Бондаренка.