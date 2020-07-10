Містобудівна та землевпорядна документація — сіамські близнюки, яких знову хочуть з'єднати

Уже значний період часу в Україні існує проблематика невідповідності містобудівного та землевпорядного законодавства. Містобудівна документація оперує термінологією та зонуванням, які не в повній мірі відповідають земельному законодавству. Внаслідок чого, у практичному застосуванні законодавства виникали постійні суперечки між урбаністами та землевпорядниками щодо пріоритетності застосування містобудівного і земельного законодавства.

З метою врегулювати це питання та поставити крапку у цих спорах 17 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла проєкт закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель" №2280, після чого 26 червня 2020 року його передали на підпис президенту.

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Генеральному плану населеного пункту, детальному плану території, вказаним законопроєктом надано статус не тільки містобудівної документації, а й документації із землеустрою. Розроблення такої документації буде допускатися виключно за участю сертифікованого інженера-землевпорядника. План зонування території (зонінг) було позбавлено статусу окремої містобудівної документації, з моменту набрання чинності вказаним законом він буде розроблятися у складі комплексного плану, генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території у межах визначених функціональних зон.

Також було запроваджено новий вид містобудівної документації на місцевому рівні, комплексний план просторового розвитку території територіальної громади. Розробити вказану документацію матимуть змогу виключно суб'єкти, які мають територію як в межах так і за межами населеного пункту, тобто, об'єднані територіальні громади.

Комплексний план буде включати в себе генеральні плани міст та сіл у межах його території, детальні плани території, історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених пунктів. Водночас генеральні плани населених пунктів, які не включено до складу комплексного плану або необхідність розроблення яких не передбачена рішенням про затвердження комплексного плану, не розробляються.

Вбачається, що комплексний план буде основою для розвитку ОТГ, а тому буде дуже важливою та водночас складною документацією розроблення якої буде пов"язано зі значними витратами часу та коштів.

Як заявляють в Міністерстві розвитку громад та територій України буде функціонувати державна програма з допомоги об'єднаних територіальних громад (ОТГ), отримати субвенцію з державного бюджету для розроблення планів просторового розвитку територій громад, зможуть виконавчі комітети рад ОТГ, які матимуть у своєму складі структурний підрозділ з питань містобудування та архітектури і забезпечені топографічними картами території ОТГ у масштабі 1:10 000. Проте, чіткої інформації як саме та на яких умовах можна буде отримати субвенцію поки немає.

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Вже зараз стає зрозумілим, що у разі підписання законопроєкту президентом, об'єднаним територіальним громадам варто поквапитись з розробкою своєї містобудівної (землевпорядної) документації.

Варто також зауважити, що вся містобудівна документація розробляється відповідно до державних будівельних норм, які, станом на сьогодні, не передбачають поєднання генеральних планів та детальних планів територій зі землевпорядною документацією. Тому, найближчим часом, Мінрегіон повинен буде затвердити нові державні будівельні норми або стандарт, щоб дати змогу суб'єктам господарювання спиратись на них при розробці згаданого вище нового виду документації.