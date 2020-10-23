"Почему реклама не работает?": ТОП-10 ошибок маркетологов

Казалось бы, можно было научиться на чужом опыте, но истории повторяются. Запомнить, как поступать не стоит и на что обратить внимание, поможет чек-лист от маркетинг-консультанта Жанны Стрельниковой.

1. Отсутствие стратегии

Первая ошибка — это отсутствие стратегии либо поиск некой "волшебной таблетки", идеального решения, которое одинаково хорошо подходит любому бизнесу.

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Маркетолог заходит в интернет, находит онлайн-курс по интернет-рекламе либо читает статью, в которой есть понятная инструкция, и начинает ей следовать. На деле выходит, что в зависимости от того, какой продукт вы хотите продвигать, будь-то порошок, интернет-магазин, мобильное приложение или что-то другое, инструменты, подходы и, соответственно, все ваши действия должны существенно отличаться.

2. Неправильная цель

"Нам нужен миллион переходов на сайт" или "Давайте сделаем 100 тысяч подписчиков в Instagram" — не совсем корректная цель, это может быть промежуточный этап, но не конечная цель.

К примеру, не "Нам нужен миллион переходов на сайт", а "Нам нужно 100 лидов в день". Не "Давайте сделаем 100к подписчиков в Instagram", а "Нам важно, чтобы конверсия с Instagram была не менее 40% от общего количества заказов".

3. Вспомнить о маркетинге и стратегии, когда все плохо

Все полетело в пропасть и бренд вспоминает, что ему срочно нужна стратегия. А все, поздно уже, раньше надо было думать. Маркетинговая стратегия нужна не только, когда все плохо, и даже не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда все начинается.

4. Первым делом в маркетинге браться за рекламные креативы

А потом очень сильно удивиться, почему реклама не работает. Да и вправду, почему? В таком случае упускается: определение цели рекламы, формы и наполнения, формата, ЦА, KPI — упущение данных этапов часто приводит к убыткам компании.

5. Рекламные креативы с сексуальным подтекстом — это круто

Подумал так маркетолог и реализовал рекламу, за которую в США посадили по нескольким статьям.

Секс в рекламе — не равно продажи и лояльность, но почему-то маркетологи в СНГ все никак не перестают в это верить.

6. Игнорировать новые каналы коммуникации

Все ещё думаете, что Tik-Tok — бесполезная социальная сеть? А Burberry, Jacquemus и Gucci уже собирают свою аудиторию там.

7. Копировать конкурентов

Хотели повторить успех, но собрали плоды всех ошибок. Не зная внутренней бизнес ситуации, часто молодые маркетологи пытаются повторить чей-то успех (читай "чью-то бизнес-стратегию") и кажется, забывают, что условия, в которых находится их компания и компания, которой они хотят подражать — очень разные.

8. Конкурентный анализ — база для маркетинговой стратегии

Не мониторить и не анализировать деятельность конкурирующих компаний — такая же ошибка, как и копирование.

9. Перебор предложений для потребителя

БОЛЬШЕ акций\скидок\спецпредложений, а ещё посмотрите новое предложение и только сегодня, только для вас действует эта скидка. И вот это все на одном лендинге.

Не нужно так делать. Не забывайте учитывать тот факт, что человек, который приходит к вам только ради скидок — не будет вашим лояльным клиентом.

10. Еще одна грубейшая ошибка — показывать рекламу такое количество раз, на которое хватает денег

Другой вариант этой ошибки — показывать рекламу столько раз, сколько вздумается. Это неправильно. Необходимо осуществить такое количество воздействий, которое позволит полностью реализовать формулу A.I.D.A.