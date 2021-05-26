Що буде з тарифами на газ та електроенергію після реформи

За останні 5 років ціни на електроенергію й газ зросли в 5 разів. У таких умовах завершується перехід на ринкові тарифи в енергетиці. Українці відповідають на це протестами. Останнє подорожчання вивело на "тарифні майдани" невдоволених по всій країні.

Тоді мітингувальники добились зниження цін на комуналку, але зараз влада обіцяє завершити ефективні, хоч і болючі реформи.

Отже, в енергетиці має запрацювати ринок із постачання природного газу й електроенергії. Замість застарілих державних компаній прийдуть "ефективні власники", які мають конкурувати між собою за право надавати нам дешеву та якісну продукцію.

Але чи зменшить така конкуренція ціни на комунальні послуги? Як працюють енергетичні ринки в Україні і що формує ціну на них?

Якою буде ціна на природний газ

Наші тарифи на тепло на 80% залежать від вартості природного газу.

Щоб зрозуміти, якою буде його ціна, подивимось на кожен із етапів формування тарифів.

Спочатку газ видобувають або ж купують за кордоном і транспортують магістральними газопроводами. Потім його доставляють до газопроводів меншого тиску — газорозподільних мереж, якими його постачають споживачам. Звідти облгази, які тепер належать олігархам, що користуються державними трубопроводами, розподіляють і постачають газ для населення.

Детально складові тарифу на газ наведено в інфографіці.

До 1 квітня 2021 року підсумкова ціна обмежувалась на рівні 6,99 грн за кубометр. Але вже від травня запущено конкурентний ринок на етапі збуту. Подивитись актуальні ціни постачальників можна тут.

Які можна зробити висновки?

- Навіть без ринкової націнки вартість газу не буде меншою за 8,47 грн/кубометр.

- Левова частка тарифу (90%) формується на етапі видобутку.

Більшість спожитого газу належить держкомпанії "Укргазвидобування". Вона постачає щороку близько 15 млрд м3 газу на ринок. Приблизно стільки ж цього палива ми імпортуємо з-за кордону. Понад 50% від усього газу споживає населення, іншу частину — організації й підприємства.

- Конкуренція на етапі постачання не може значно знизити ціну на блакитне паливо. Адже українцям доведеться оплачувати додатково ще й послуги постачальників (маркетинг, персонал, прибутки власників). Натомість державі потрібно зменшувати ціни на газ, видобутого в Україні.

Як зміниться ціна на електроенергію

Ми розглянули дані для кожного етапу з виробництва та збуту електроенергії (див. інфографіку).

Більшість спожитих нами кіловат все ще генеруються державними атомними електростанціями (50-55%). Теплові електростанції та теплоцентралі дають близько 35%. Частка зеленої енергетики (включно з великими ГЕС) зростає, але загалом не перевищує рівня 10%. Потім електроенергію передають високовольтними й приватизованими низьковольтними мережами. Тепер на фінальному етапі з’являється той самий постачальник, який вже фігурує в наших платіжках, але поки що не може продавати електроенергію за ринковим тарифом.

Робимо такі висновки:

- Після скасування граничної ціни в 1,68 грн вартість електроенергії для населення складатиме щонайменше 2,53 грн/кВт.год.

- Більша частка тарифу (71%) формується під час генерації. Тому конкуренція на фінальному етапі збуту лише підвищить ціни, які мають покривати витрати на маркетинг, додатковий персонал, бонуси для менеджменту й прибутки власникам.

- Державі потрібно слідкувати за завищенням цін на етапі генерації та розподілу.

Отже, проблеми високих цін на електроенергію та природний газ не вирішуються реформою та переходом до ринкової моделі. Навпаки, вони можуть поглибитись, а країну чекають нові "тарифні майдани" після зростання рахунків, які включатимуть витрати на маркетинг та прибутки нових підприємств.

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Що таке природні монополії та чому в цих сферах ринок неефективний

Природні монополії виникають, коли є об’єктивні причини для того, щоб продукцію виготовляла одна компанія. Це продиктовано особливостями виробництва та обслуговування споживачів. У таких умовах конкуренція є нераціональною й призводить до завищення витрат. Природні монополії дають економію від масштабу: що більше вироблено продукції, то менша її вартість. Отже, електроенергія та газопостачання — це природні монополії, які вимагають значних інвестицій із тривалим терміном окупності.

Додавши в цю формулу наш аналіз тарифів, ми приходимо до логічного висновку.

Якщо основна частина комунальних тарифів залежить від регулятора й уряду на етапах видобування, генерації й розподілу електроенергії та газу, то головне — змусити цей регулятор працювати в інтересах споживачів.

Влада має забезпечувати продаж видобутого в Україні газу населенню за ціною, не набагато вищою за його собівартість. В електроенергетиці потрібно не допускати завищення цін на етапах генерації та розподілу.

Сьогодні ж Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг складається з представників приватних енергетичних компаній, які не зацікавлені в контролі над завищеними цінами. Тому соціально активним громадянам, екологічним і громадянським активістам, а також представникам влади потрібно передусім боротись не з монопольним становищем неефективних державних компаній, а покінчити з регулюванням на користь енергобізнесу.

Постачати електроенергію й газ можуть як приватні, так і державні компанії. Але всі учасники ринку мають працювати в умовах підконтрольності й прозорості, а ключові рішення повинні ухвалюватись за участі представників споживачів. Саме так можна досягти справедливих тарифів на комунальні послуги.

Підготовлено на основі дослідження про ринок природного газу та електроенергії в Україні.