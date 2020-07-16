Як подорожувати під час пандемії: корисні посилання та важлива інформація перед поїздкою

За даними Всесвітньої туристичної організації, втрати туристичної сфери за час пандемії можуть досягти $1 трлн. На сьогодні індустрія вже підрахувала збитки, які склали більше $195 млрд.

Відколи світ поступово оголосив про закриття повітряного простору для туристичного бізнесу розпочалося нове життя, і, варто сказати, це життя — не зовсім казка. Бізнес переживає колосальні зміни. Криза торкнулася близько 120 млн людей, які працюють у сфері туризму по всьому світу.

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Днями ми в Європейській Бізнес Асоціація у Дніпрі провели захід, присвячений обговоренню впливу пандемії на туристичний бізнес. Експертами виступили директор регіонально представництва туроператора Join UP! у Дніпрі Ірина Мосулезна та директор офісу агентства "КИЙ АВІА" у Дніпрі Ольга Черногор. Отож, кілька інсайтів.

Із чого все почалося

Коли 13 березня 2020 року оголосили про закриття повітряного простору держави вже з 17 березня, розпочалася невизначеність та паніка українських туристів. Ситуація з тим, що за три дні водночас необхідно було евакуювати всіх українських туристів з закордону, значно ускладнювала логістику. Лише у Єгипті на момент оголошення закриття повітряних кордонів знаходилося близько 30 тисяч наших співвітчизників. Вже в березні туристичні потоки знизились на 55%, у квітні — на 97%.

Як вижити в умовах повного закриття?

Щоб залишатися "на плаву" туристична сфера вимушена була переформатувати свою роботу. Наприклад, авіакомпанії, які займались пасажирськими перевезеннями, почали виконувати вантажні. Так, український авіаперевізник SkyUp під час карантину спеціально отримав ліцензію на вантажні перевезення. Готелі та ресторани почали пропонувати послуги клінінгу та кейтерингу.

Наразі туроператори пропонують максимально вигідні умови для клієнтів аби уникнути руйнівного для себе масового анулювання турів.

Агенції переглянули свою систему роботи, систему бронювання та максимально заохочували не відміняти тури, а переносити на подальший час, пропонуючи максимально комфортні умови. Наприклад, туроператор Join UP! пропонує перенесення турів аж до 2021 року включно, зміну напрямків турів, замороження суми на депозит, яку клієнт зможе використати у зручний для себе період, навіть, змінивши напрям із попереднього на інший.

Про державну підтримку

Туроператорам, як загалом і всьому українському бізнесу, надзвичайно не вистачає підтримки з боку держави. До прикладу, ситуацію туроператорам полегшила би відміна оподаткування на час карантинних обмежень, а для авіакомпаній — відміна акцизу на паливо.

Про відкриття кордонів

Життя продовжується, туристичний ринок оговтується від кризи та поступово країни починають відкривати для туристів свої кордони. Туроператори активно закликають не боятися та починати подорожувати у безпечні країни.

Країна, до якої наразі найпростіше подорожувати українцям — Туреччина. За сьогоднішніми даними, самоізоляція не потрібна ні по прибутті до країни, ні при поверненні в Україну. Готелі повністю безпечні та мають спеціальну сертифікацію. Через пандемію відбулись деякі зміни в організації їх роботи:

• готелі працюють на 100% (анімація, аквапарки тощо);

• лежаки та столики у ресторані розташовані на відстані 1,5 м;

• ресторани "все включено" тепер у новому форматі: принцип меню залишився, однак, гостей обслуговує офіціант та подає страви сам;

• у номерах пластиковий одноразовий посуд замість звичного скляного;

• чимало готелів високого рівня перейшли на формат обслуговування A la Carte;

• діджиталізація: все більше готелів впроваджують безконтактний режим обслуговування.

Літо 2020

Якщо є бажання подорожувати цього літа, необхідно весь час слідкувати за змінами, які відбуваються. Варто звернути увагу на те, що відновлення авіасполучення з деякими країнами ще не означає, що українці можуть в ці країни летіти.

Топ-5 корисних посилань для тих, хто збирається у подорож влітку 2020:

• Інтерактивна мапа світу: найактуальніша інформація про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19;

• нові вимоги до подорожуючих;

• першоджерело публікації щоденної статистики по COVID в Україні;

• довідник про відкриття кордонів в Європі від Єврокомісії;

• інструкція з дотримання 14-денної самоізоляціі з допомогою додатку "Дій вдома".

Коли сфера відновиться?

Наразі досить важко прогнозувати, скільки часу знадобиться аби вийти з кризи, адже аналогової ситуації раніше не було, і досі ніхто не може сказати, коли відкриється світ. Якщо розглянути, наприклад, останню кризу 2008-2009, знадобилося 5 років, щоб повернутися на показники 2007, хоча сфера не зупинялася і працювала безперебійно.

Водночас, позитивним є те, що великі туроператори не оголосили про банкрутство, але серед авіаперевізників є такі, що не витримали кризи. Деякі компанії наголошують на серйозних збитках. До прикладу, авіакомпанія SkyUp заявляє про близько $30 млн втрат на сьогодні.

Безумовно, наразі ситуація є непростою, водночас, у туристичній сфері досить позитивні і руки ніхто опускати не збирається. Адже криза часом може стати новим поштовхом до розвитку, пошуку та відкриття нових можливостей, які якраз і знаходить для себе бізнес у нових реаліях.