Евросоюз согласовал беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, однако есть условия

ЕС временно приостановил для Украины пошлины и квоты до июня 2025 года, однако оставил за собой право ввести ограничения в случае, если объемы продукции из Украины из определенных категорий превысят средние показатели за период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что послы стран-членов Евросоюза и Европарламент согласовали новые условия льготной торговли и возможных квот для сельскохозяйственной продукции из Украины, вместе с большей защитой для европейских фермеров.

"Если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные нарушения из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Еврокомиссия может принять быстрые меры и применить любые меры, которые сочтет нужным", - заявили в Европарламенте.

Также там сообщили, что ограничения могут быть использованы для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

"Фермеры ЕС испытывают последствия непрерывного нападения России на Украину и ее экономику. Согласно этому новому соглашению с Советом, мы ужесточили гарантии для защиты фермеров ЕС в случае рыночного риска", - сообщила евродепутат Сандра Калниете.

Ранее ЕЕ планировало сохранять торговлю с Украиной на уровне лет полномасштабного вторжения, когда украинская сельскохозяйственная продукция ввозилась без ограничений. Однако Франция и Польша настояли, что нужно учитывать также довоенный 2021-й год. Компромиссным решением стал учет половины 2021 года.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

19 марта 2024 года Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях войны.

Кто призывает не допускать украинскую агропродукцию на рынок ЕС

Франция поддержала призывы Польши к ограничению экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставки дешевого продовольствия из Украины.

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию и призвал ЕС закрыть рынок украинской агропродукции.

15 сентября 2023 года Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Отметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК. Впрочем, и после смены правительства по результатам прошедших в октябре 2023 года выборов Польша на уступки Украине в этом вопросе пока не идет.

Фото: ua.depositphotos.com