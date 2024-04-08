Євросоюз погодив безмитну торгівлю для України до червня 2025 року, однак є умови

ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що посли країн-членів Євросоюзу і Європарламент погодили між собою нові умови пільгової торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України, водночас з більшим захистом для європейських фермерів.

"Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне", - заявили у Європарламенті.

Також там повідомили, що обмеження можуть бути застосовані для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

"Фермери ЄС відчувають наслідки безперервного нападу Росії на Україну та її економіку. Відповідно до цієї нової угоди з Радою, ми посилили гарантії для захисту фермерів ЄС у разі ринкового ризику", - повідомила євродепутатка Сандра Калніете.

Раніше ЄЄ планував зберігати торгівлю з Україною на рівні років повномасштабного вторгнення, коли українська сільськогосподарська продукція ввозилась без обмежень. Проте Франція та Польща наполягли, що потрібно зважати також на довоєнний 2021-й рік. Компромісним рішенням стало врахування половини 2021 року.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

19 березня 2024 року Європарламент і Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах війни.

Хто закликає не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Франція підтримала заклики Польщі до обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України.

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування і закликав ЄС закрити ринок для української агропродукції.

15 вересня 2023 року Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК. Втім, і після зміни уряду за результатами виборів, що пройшли в жовтні 2023 року, Польща на поступки Україні в цьому питанні поки не йде.

Фото: ua.depositphotos.com