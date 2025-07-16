5G в Украине: когда заработает и почему не раньше 2027 года

Один из крупнейших операторов мобильной связи прогнозирует, что стандарт мобильной связи 5G заработает в Украине не раньше 2027-2028 годов

"Сумма инвестиций, которая необходима для введения 5G, достигает $500 млн", - такую оценку предоставил Delo.ua руководитель одного из операторов мобильной связи на условиях анонимности.

Он отметил, что для внедрения технологии 5G в Украине хватает диапазона радиочастот, но они могут быть переданы операторам только после войны.

Для сверхскоростного 5G используются высокие частоты – от 30 гигагерцев. Для передачи данных на таких частотах в городах башни с антеннами должны быть размещены через каждые 300-400 метров. То есть, для развертывания 5G нужно очень много башен. Поэтому внедрение этой технологии требует времени и значительных инвестиций.

Технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Ключевые преимущества технологии 5G:

гораздо выше скорость передачи данных, достигающая 10 Гбит/с;

низшая задержка (1 миллисекунда по сравнению с 50 миллисекундами);

возможность подключить к сети в десятки раз больше устройств.

В начале июня 2025 года правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года, в которой речь идет о внедрении технологии 5G. По мнению чиновников, мобильная связь пятого поколения 5G позволит ускорить автоматизацию и роботизацию и услуг.

“Однако полноценное внедрение мобильной связи пятого поколения 5G на всей территории Украины во время военного состояния усложнено по ряду технических и причин безопасности, в частности в связи с невозможностью проведения научно-исследовательских работ по исследованию условий совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей с радиоэлектронными средствами пятого поколения 3-8 МГц и 3400-3800 МГц» - отмечено в Стратегии.

Операторы мобильной связи уже готовятся к введению 5G. В мае прошлого года в Украине впервые прошел тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G. Киевстар в рамках этой подготовки еще в феврале 2024 года запустилтестовый сегмент сети 5G на территории офиса в Киеве.